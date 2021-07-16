Аэропорт Магнитогорска приостановит полеты на время реконструкции

Международный аэропорт «Магнитогорск» (Челябинская область) вынужден будет приостановить полеты на время проведения реконструкции.

Планы по реконструкции аэропортового комплекса и перспективы дальнейшего развития обсуждали накануне губернатор Алексей Текслер, генеральный директор АО УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский и директор АО «Международный аэропорт Магнитогорск» Евгений Кирсанов.

Аэропорту Магнитогорска уже более 90 лет. В июне полный пакет акций компании приобрело акционерное общество «Ретранс» (Екатеринбург), входящий в холдинг «Аэропорты регионов». В 2021 году начнутся масштабные работы по реконструкции аэродромного комплекса.

«Мы заинтересованы в развитии аэропорта с учетом ресурсов, выделяемых в рамках Федеральной инвестиционной программы России «Развитие транспортной системы». Запланирована глубокая реконструкция аэропортового комплекса, - отметил Алексей Текслер. - Приход нового собственника будет способствовать реализации всех ранее принятых обязательств и скорейшему обновлению аэропорта в интересах людей».

Как сообщал агентству «Урал-пресс-информ» генеральный директор АО «Международный аэропорт Магнитогорск» Евгений Кирсанов, в настоящий момент проектно-сметная документация по реконструкции аэродрома Магнитогорска проходит проверку в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ожидаемая дата завершения: 18-21 июля 2021 года.

Как уточнили в миндортрансе региона, проектом предусмотрено шесть этапов реконструкции. В реконструкцию планируется инвестировать 5,3 миллиарда рублей.

В пресс-служба правительства рассказали, в рамках реконструкции до конца 2024 года будет проведено усиление существующих покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы; реконструкция единственной и строительство второй рулежных дорожек. Алексей Текслер отметил, что аэропорт будет вынужден приостановить полеты воздушных судов на время работ на аэродромных покрытиях.

Будет также проведена полная замена светосигнального оборудования с установкой огней высокой интенсивности и другие работы. Основные работы пройдут с 2022 по 2024 год.

На сегодняшний день из Магнитогорска выполняются рейсы в Москву, Новосибирск, Сочи, Симферополь, Екатеринбург и Минеральные Воды, а также международный рейс в Анталию. Челябинская область субсидирует маршруты в Новосибирск, Сочи и Екатеринбург в рамках постановления правительства Российской Федерации № 1242.

«Уверен, что магнитогорцы были бы рады видеть более широкий перечень маршрутов», - подчеркнул Алексей Текслер.

СПРАВКА

В состав холдинга «Аэропорты регионов» входят семь аэропортов в городах Екатеринбург, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов. Теперь к ним присоединится и Магнитогорск. Общий пассажиропоток аэропортов холдинга в 2019 году составил более 15,5 миллиона пассажиров.

Взлетная полоса аэродрома в Магнитогорске осталась в федеральной собственности.