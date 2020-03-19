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Афонские монахи написали икону для строящегося кафедрального собора в Челябинске

Общество
Сегодня, 09:28

Афонские монахи написали Иверскую икону Божией Матери для строящегося челябинского кафедрального собора Рождества Христова.

«Это точный список чудотворного образа, хранящегося на Святой Горе Афон. Он был создан в бывшей русской келии святителя Николая (греческие монахи, которым сейчас принадлежит келья, называют это место Буразери, русские – Белозёрка). Автором иконы стал известный всему православному миру старец Арсений», - сообщили в Челябинской епархии. Иконописец работал над святым образом больше года.

Икону передал заместитель главы Всемирного русского народного собора, известный общественный деятель и меценат Константин Малофеев. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий рассказал, что икона будет постоянно размещаться в Христорождественском кафедральном соборе.

Афонские монахи сейчас пишут для строящегося кафедрального собора вторую икону Пресвятой Богородицы - «Отрада и Утешение».

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Теги
Христорождественский кафедральный собор Челябинска
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