Алексей Текслер: «Челябинская область делает все для восстановления мирной жизни на территории Донбасса»

Волновахский район Донецкой Народной Республики, пострадавший в результате обстрела украинских боевиков, восстанавливается быстрыми темпами, благодаря своим шефам – Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер с рабочим визитом побывал в Волновахе, чтобы на месте оценить ход работ и промежуточные результаты.

«Посетили объекты, которые мы в течение последних полутора лет реконструируем, часть из них уже работает, есть жилье», - рассказал глава региона.

Алексей Текслер начал работу в поселке городского типа Донском, где южноуральские строители восстанавливают многоквартирный жилой дом. После обстрела и последующего пожара здание сильно пострадало. В рамках строительных работ в двух подъездах восстановлены межкомнатные перегородки и перекрытия, заменены окна, система отопления, водоснабжения и водоотведения, проведен монтаж сетей электроснабжения. Сейчас выполняется устройство скатной кровли.

«Мы сейчас стоим напротив жилого дома, который построили наши строители. Плюс дом в Донском в этом году будет сдан», - отметил Алексей Текслер.

Подрядчики Челябинской области активно ремонтируют многоквартирные дома в Донском. «Все выполняют согласно российским стандартам, сейчас занимаются кровлей и внутренней отделкой», - рассказал ранее глава администрации Волновахского района Константин Зинченко.

Затем губернатор Челябинской области побывал в Волновахе. Завершены работы на знаковом объекте - новом многоквартирном доме в городе. Трехэтажный дом возведен на месте разрушенных во время боев двух двухэтажных. Алексей Текслер осмотрел новые квартиры, а также благоустройство прилегающей территории.

где активно ремонтируют многоквартирные дома.

«В этом году буду сданы также социальные объекты – школа, детские сады, поликлиника», - поделился планами Алексей Текслер.

Губернатор побывал в детском саду №2, который после проведения восстановительных работ готов открыть двери для посетителей. Дошкольное образовательное учреждение сильно пострадало от ударов ВСУ. Южноуральские строители заменили кровлю, восстановили стены, установили новые окна, систему отопления и отремонтировали фасад. На игровых площадках установили новые малые архитектурные формы, для детсада закупили необходимую мебель и оборудование. А также, чтобы в социальном учреждении была вода, оборудовали свою скважину.

По словам Зинченко, благодаря Челябинской области детсад оснащен всем необходимым оборудованием и современными игрушками для всестороннего развития малышей.

Кроме того, Алексей Текслер посетил стоматологическую поликлинику, которую также восстанавливали специалисты из Челябинской области. На объекте выполнены работы по замене кровли, оконных конструкций, ремонту фасада, завершена внутренняя отделка. Заменены системы отопления и водоснабжения, смонтирована вентиляция. Поставлены мебель и оборудование.

«Надо сказать, что мы не только реконструируем объекты, мы их наполняем оборудованием, всем необходимым для того, чтобы социальные объекты полноценно работали», - пояснил Алексей Текслер.

Помимо этого, в Волновахский район прибыли 12 челябинских врачей для проведения диспансеризации взрослых. Ежедневно две бригады по пять человек будут работать на территории района и два специалиста в стационаре в лаборатории для подготовки результатов собранных анализов и проб.

Кроме того, челябинские дорожники активно помогают в восстановлении дорог в Волновахе. В рамках объезда территории Алексей Текслер оценил работы по обустройству асфальтового покрытия на нескольких улицах Волновахи.

«Фактически за полтора года в городе сделаны дороги благодаря нашим дорожникам», – подчеркнул Алексей Текслер.

«Пострадавшая от войны Волноваха преображается буквально на глазах. Благодаря шефу-региону - Челябинску центральные улицы города уже покрыты шикарным асфальтом», - поделился положительными результатами Константин Зинченко.

Челябинская область также помогает в восстановлении Свято-Преображенского храма в Волновахе. После обстрела украинских боевиков здание практически полностью сгорело. Огонь разрушил почти все и лишь чудом остались нетронутыми иконы Божьей Матери.

Решение о восстановлении храма было принято Алексеем Текслером во время прошлого визита в подшефную территорию, тогда к нему обратился протоиерей Александр Костин с просьбой о помощи в восстановлении объекта.

Строители провели демонтаж разрушенных элементов, восстановили каркас и купола, произвели наружную и внутреннюю отделку здания, установили отопительное оборудование. Храм скоро откроется после реконструкции.

«И, что меня ещё очень радует, я сегодня посетил церковь. Буквально через несколько дней она начнёт работать», - констатировал Алексей Текслер.

В рамках рабочего визита состоялась встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера с заместителем председателя правительства ДНР Дмитрием Бердниковым.

«Мы активно работаем с Челябинской областью, она шефствует над очень непростыми из-за обстрелов и разрушений Ясиноватой и Волновахой. Сделано очень много», - отмечал врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем официальном Telegram-канале. На ПМЭФ-2023 глава ДНР и губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписали соглашение о взаимовыгодном партнерстве. «Это выведет отношения на новый уровень», - уверен Денис Пушилин.

Губернатор Челябинской области уверен, что уже в недалеком будущем мирная жизнь в Волновахском районе пойдет своим чередом. «И дороги, и социальные объекты, и храм, и жилье – все делаем для того, чтобы мирная жизнь в Волновахе наладилась. Сегодня Челябинская область делает все для восстановления мирной жизни на территории Донбасса», - подчеркнул Алексей Текслер.