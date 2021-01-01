Подрядчика будут судить за хищение бюджетных миллионов, направленных на реконструирую стадиона «Центральный»

В новогоднюю ночь из челябинской высотки эвакуировали 20 человек

В Челябинске на очистку улиц от снега вывели 166 единиц техники

Гибелью челябинцев на пожаре в Челябинске занялся СК

Вспыхнувший склад в Магнитогорске тушили 88 человек

Новогодняя ночь в Челябинской области будет морозной

В Челябинской области за сутки умерло восемь пациентом с ковидом

Алексей Текслер и Наталья Котова прогулялись по ледовому городку в Челябинске

В пятницу, первого января, ледовый городок на площади Революции оценили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова.

Об этом сообщили в городской администрации.

Алексей Текслер прогулялся по ледовому городку с супругой Ириной и сыном Мишей.

При этом глава региона пообщался с Дедом Морозом, который предсказал, каким будет 2021 год.

«Желаю не болеть, смотреть в будущее с оптимизмом, и все будет хорошо. Дед Мороз сказал: “Новый год будет счастливым?», - сказал Алексей Текслер.

В новогоднюю ночь ледовый городок работал до трех часов ночи. Ранее большую ледовую горку закрыли для того, чтобы привести ее в порядок и исправить скаты.

Добавим, агентство «Урал-пресс-информ» подготовило афишу новогодних мероприятий. Если вы не знаете, куда сходить во время каникул, можете воспользоваться нашей шпаргалкой.