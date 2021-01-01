Алексей Текслер и Наталья Котова прогулялись по ледовому городку в Челябинске

В пятницу, первого января, ледовый городок на площади Революции оценили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова.
Об этом сообщили в городской администрации.
Алексей Текслер прогулялся по ледовому городку с супругой Ириной и сыном Мишей.
При этом глава региона пообщался с Дедом Морозом, который предсказал, каким будет 2021 год.
«Желаю не болеть, смотреть в будущее с оптимизмом, и все будет хорошо. Дед Мороз сказал: “Новый год будет счастливым?», - сказал Алексей Текслер.
В новогоднюю ночь ледовый городок работал до трех часов ночи. Ранее большую ледовую горку закрыли для того, чтобы привести ее в порядок и исправить скаты.
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