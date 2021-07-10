10.07.2021
В Челябинской области спасли щенка, который несколько дней просидел возле мертвой мамы-собаки
10.07.2021
Алексей Текслер назвал размер матпомощи пострадавшим от пожаров на юге региона
10.07.2021
Ситуация на юге региона улучшилась, угрозы людям и их жилью нет
10.07.2021
В Челябинской области коронавирус унес жизни еще 12-ти человек
09.07.2021
Ситуация накаляется: в Челябинской области горит Джабык-Карагайский бор
09.07.2021
В Челябинской области набирают добровольцев для помощи в тушении лесных пожаров на юге региона
Алексей Текслер назвал размер матпомощи пострадавшим от пожаров на юге региона
09.07.2021
В поселке Джабык сгорело 40 жилых домов, всем пострадавшим окажут матпомощь
09.07.2021
В Челябинской области завершили эвакуацию жителей с мест, где горят леса
09.07.2021
В Челябинской области вспыхнула полоса отвода железной дороги
09.07.2021
В Челябинской области введен режим ЧС
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021