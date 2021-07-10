Алексей Текслер назвал размер матпомощи пострадавшим от пожаров на юге региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал размер материальной помощи пострадавшим от пожаров на юге региона.

По его словам, из резервного фонда областного правительства все пострадавшие, проживающие в поселках Джабык и Запасное, получат единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей на неотложные нужды.

В связи с утратой имущества будут осуществлены также единовременные выплаты: в случае полной утраты – сто тысяч рублей, в случае частичной утраты – 50 тысяч руб.

Степень утраты будет определять комиссия, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«По моему поручению глава Карталинского района создал специальную комиссию, которая будет работать в этом направлении. Министерством социальных отношений и территориальным управлением соцзащиты Карталинского района проводится работа по формированию списков пострадавших и сбору необходимых заявлений. Также по моему поручению в Карталинский район выехал заместитель министра соцотношений с группой сотрудников для оказания необходимой помощи на месте», - сказал Алексей Текслер.

По данным на девятого июля, в населенных пунктах Джабык и Запасное огнем уничтожено 72 строения, в том числе 46 домов, где люди проживают постоянно, и 26 дачных строений.