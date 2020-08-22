Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал Саткинский район перспективной территорией и пообещал свою поддержку.

Сегодня, 22-го августа, глава региона побывал здесь с рабочим визитом в рамках начатой в августе большой инспекции муниципалитетов Южного Урала.

«Устойчивая промышленная база, великолепная природа, замечательные люди - есть все перспективы развития, территория должна стать примером. Моя задача сделать так, чтобы весь этот потенциал мы могли использовать, реализовать. Будем направлять сюда средства, я уже начал работать с акционерами для того, чтобы менять ситуацию к лучшему», - отметил Алексей Текслер, подводя итоги поездки.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор оценил готовность школы №12 Бакала к новому учебному году. В образовательном учреждении был сделан ремонт, заменены окна, реконструирована столовая, спортзал. Также в школе поменяли кровлю и приобрели для учеников спортивный инвентарь. Помимо прочего, здесь был реализован проект «Точка роста».

Также Алексей Текслер ознакомился с проектом реконструкции бакальского путепровода, раньше соединявшего две части города, но не функционирующего с 2008-го года. Губернатор поручил министерству дорожного хозяйства и транспорта региона передвинуть сроки финансирования объекта на более ранний период – 2022-й год.

В Бакале Алексей Текслер ознакомился и с работой ООО «Легпром» – первого действующего резидента ТОСЭР в Челябинской области. Предприятие реализует инвестиционный проект «Организация швейного производства и изготовление пластиковых кейсов для нужд министерства обороны РФ», в рамках которого создано 220 рабочих места.

В настоящее время в Саткинском районе ведется реконструкция автомобильной дороги Сатка - Бакал, в этом году дорожники сдают 18 километров. Работы здесь начались только после того, как Алексей Текслер обратил внимание на объект. На ненормативное состояние дороги часто жаловались жители, в прошлом году губернатор лично проехал по ней и поставил задачу отремонтировать дорогу.

В ходе рабочего визита в район Алексей Текслер удостоверился, что в школе №14 города Сатка реализован проект по реконструкции стадиона, где появились площадка для скейтборда, полоса препятствий, гимнастическая площадка, площадка для игры в бадминтон, были оборудованы лыжероллерная трасса, универсальная хоккейная площадка, площадка для прыжков в длину. Завершить все работы планируется до 15-го сентября.

Подготовлен в Сатке проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым льдом. Сейчас он проходит государственную экспертизу. Планируется, что строительство начнется в 2021-м году. Глава региона заявил, объект будет возведен с привлечением средств градообразующего предприятия «Магнезит» в рамках государственно-частного партнерства.

Также в Сатке Алексей Текслер поучаствовал в запуске Группой «Магнезит» нового производства магнезиальных огнеупорных продуктов премиальной линейки «Русский Магнезит». Это уникальный и единственный в России комплекс по производству плавленых материалов.