Алексей Текслер поздравил командира чебаркульского танкового полка со званием Героя РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил командира чебаркульского танкового полка гвардии полковника Ивана Шица с присвоением звания Героя Российской Федерации.

Как напоминают в пресс-службе регионального правительства, 15-го июня текущего года - впервые в новейшей истории - 239-й гвардейский танковый Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк указом президента России Владимира Путина награжден орденом Жукова за массовый героизм, а его командир Иван Александрович Шиц удостоен звания Героя Российской Федерации.

Полк был сформирован как кавалерийский в 1941-м году, сегодня находится в составе 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Кранознамённой дивизии и дислоцируется в Чебаркуле. В его рядах несут службу и представители Челябинской области.

«Иван Александрович, поздравляю личный состав 239-го гвардейского танкового Краснознамённого, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургского казачьего полка с высокой государственной наградой – орденом Жукова, а лично Вас – с присвоением звания Героя Российской Федерации. Челябинская область гордится своим 239-м гвардейским танковым полком, его доблестным прошлым и героическим настоящим», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что «танкисты-южноуральцы достойно и мужественно выполняют свой воинский долг, проявляют массовый героизм и стойкость в боевых действиях по защите нашей страны и ее суверенитета, с честью продолжают славные традиции уральского казачества и российского воинства».

«Желаю Вам и Вашим боевым товарищам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо нашего Отечества!» - сказал Алексей Текслер.