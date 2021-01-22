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Алексей Текслер предупредил глав о последствиях несвоевременного проведения торгов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил глав муниципальных образований и последствиях несвоевременного проведения конкурсов по строительству дорог и других объектов.

«У нас периодически возникают проблемы, что не проводится вовремя конкурс из-за отсутствия проектно-сметной документации (ПСД), которая готовится к лету, когда уже работы должны начинаться. Эта проблема актуальна для большинства муниципалитетов», - отметил Алексей Текслер на областном совещании руководителями муниципальных образований.

Губернатор напомнил главам, как проблема с задержкой проведения конкурсов была решена на федеральном уровне: «В прошлом году, у тех регионов, которые не успевали отчитаться вовремя за контрактацию, исполнение бюджета, где возникал риск неисполнения бюджета, просто снимались деньги и перераспределялись тем регионам, которые с задачами справлялись. Не хотелось бы, чтобы из-за безответственности должностных лиц страдали люди. Не хотелось бы делать то же самое у нас в регионе».

Перед министерство дорожного хозяйства и главами поставлена задача, готовить ПСД в опережающем порядке. «Подготовить всю проектно-сметную документацию, чтобы мы в начале года проводили конкурсы, а оптимально в декабре все конкурсы можно было проводить на следующий год, - поручил губернатор. - Это касается и муниципальной, и региональной тематики, а также работы по федеральному проекту ”Безопасные и качественные дороги”».

Перед главами поставлена задача своевременно готовить проектно-сметную документацию и вовремя проводить торги. «Нужно заранее готовить проектно-сметную документацию. Задача поставлена – до первого марта все отконтрактовать», - распорядился губернатор.

В 2021 году на Южном Урале в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в нормативное состояние более 240 километров дорог Челябинской и Магнитогорской агломераций. Объемом финансирования составит 4,3 миллиарда рублей.

В 2021 году в регионе благоустроят 234 дворовые и общественные территории. Финансирование федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году составит 1,3 миллиарда рублей. Средства распределены между всеми 43 муниципальными образованиями Челябинской области на реализацию мероприятий по благоустройству 120 общественных и 114 дворовых территорий.

«Объекты в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должны быть сданы – и это крайний срок – в сентябре. Чтобы люди не под сугробами видели, что сделано, а по завершении летнего периода, но лучше летом. Понимаю, есть разные объекты», – обозначил Алексей Текслер.