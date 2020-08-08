Алексей Текслер проверил в Чурилово новые дома для детей-сирот и переселенцев из аварийных бараков

Глава региона Алексей Текслер сегодня, восьмого августа, посетил с рабочим визитом челябинский микрорайон Чурилово, чтобы осмотреть новые многоквартирные дома для детей-сирот и переселенцев из ветхо-аварийного жилья.

Новостройки, возведенные в рамках национального проекта «Жилье и городская среда, находятся по адресу: улица 2-я Эльтонская, 61 и 61-Б. В них переедут 277 семей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сюда переселяют бывших жильцов аварийных бараков из Коркино, Челябинска и Копейска.

Рядом с домами расположены общая детская и спортивная площадки, предусмотрены здесь также места для парковки. Из социальных объектов по соседству с новостройками есть уже работающий детский сад, в планах - строительство второго детсада и школы.

Алексей Текслер поставил задачу активнее переселять жителей аварийных домов. В 2020-м году на эти цели из регионального бюджета направлено два миллиарда рублей и 454 миллиона рублей федеральных средств от Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Предоставляют квартиры в новостройках Чурилово и детям-сиротам. Всего в этом году квартиры получат около 800 ребят, оставшихся без попечения родителей.

Алексей Текслер подчеркнул, что новый микрорайон Чурилово бурно развивается, параллельно создается социальная инфраструктура.

«Здесь во дворе есть детская площадка, проведено благоустройство, городская администрация заасфальтирует междворовые проезды. Нацпроект «Жилье», как и все другие проекты, держу на личном контроле. У нас большие задачи - до 2024 переселить из ветхо-аварийного жилья 13,5 тысячи жителей региона», - сказал губернатор.

По его словам, в настоящее время в очереди на жилье на Южном Урале стоят 3200 ребят, оставшихся без попечения родителей. Алексей Текслер отметил, что сирот будут планомерно расселять.