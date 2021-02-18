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Алексей Текслер распорядился о снятии ряда ковидных ограничений в регионе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ковидных ограничений в регионе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, продлена мера о необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан категории «65+» с 22-го февраля по седьмое марта 2021 года.

Разрешенное количество присутствующих на спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятиях увеличивается с 60-ти до 75-ти процентов.

С сегодняшнего дня, 18-го февраля, отменяется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания.

Обязательное условие для организаторов – соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора. Это в том числе масочный режим, социальная дистанция

Напомним, со второго февраля текущего года в Челябинской области по распоряжению главы региона была увеличена разрешенная численность зрителей, которые могут посещать культурные, спортивные и другие массовые мероприятия – до 60-ти процентов.

Кроме того, южноуральцам с начала февраля было разрешено лично получать государственные и муниципальные услуг в помещениях органов власти (с начала пандемии госуслуги предоставлялись только в электронном виде).

А в январе 2021 года был снят запрет на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Но до настоящего момента в учреждениях общественного питания не разрешалось проводить зрелищно-развлекательные мероприятия: дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы.