Алексей Текслер: Задача по обеспечению жильем магнитогорцев из дома, где был взрыв, выполнена

В Магнитогорске (Челябинская область) жители седьмого и восьмого подъездов 164-го дома по улице Карла Маркса, где 31-го декабря прошлого года произошел взрыв, обеспечены жильем в стопроцентном объеме. Это 102 квартиры.

О мерах поддержки магнитогорцев, пострадавших в результате трагедии, сегодня, 25-го декабря, рассказал глава региона Алексей Текслер. Вопрос о том, что было сделано для попавших в беду людей, губернатору задала корреспондент «Вестей» из Магнитогорска.

По словам Алексея Текслера, что касается других подъездов, решение переехать из дома, где случился взрыв - по официальной версии, бытового газа, приняли 159 семей. Всего правом перебраться в новое жилье могли воспользоваться 502 семьи.

Глава региона заявил, что были сделаны и все необходимые компенсационные выплаты.