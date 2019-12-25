Алексей Текслер: Задача по обеспечению жильем магнитогорцев из дома, где был взрыв, выполнена
Общество
Сегодня, 14:51
Автор: 
Евгения Александрова

В Магнитогорске (Челябинская область) жители седьмого и восьмого подъездов 164-го дома по улице Карла Маркса, где 31-го декабря прошлого года произошел взрыв, обеспечены жильем в стопроцентном объеме. Это 102 квартиры.

О мерах поддержки магнитогорцев, пострадавших в результате трагедии, сегодня, 25-го декабря, рассказал глава региона Алексей Текслер. Вопрос о том, что было сделано для попавших в беду людей, губернатору задала корреспондент «Вестей» из Магнитогорска.

По словам Алексея Текслера, что касается других подъездов, решение переехать из дома, где случился взрыв - по официальной версии, бытового газа, приняли 159 семей. Всего правом перебраться в новое жилье могли воспользоваться 502 семьи.

Глава региона заявил, что были сделаны и все необходимые компенсационные выплаты.

Автор: 
Евгения Александрова
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