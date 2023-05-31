31.05.2023
Житель Челябинска обозначил проблему со стоянками на Краснопольском проспекте
31.05.2023
В Челябинской области как минимум 70 садовых товариществ нарушают природоохранное законодательство
31.05.2023
Обмелением озера Увильды заинтересовался глава СКР
31.05.2023
Общественники заявили о массовой гибели деревьев в челябинском сквере искусств
31.05.2023
Директор спортшколы Александр Галкин: «Для учеников общение с особыми ребятами – настоящий подарок»
31.05.2023
Облсуд оставил экс-вице-мэра Магнитогорска Гаврилова под стражей
Алексей Васильев: «Когда находишься на Донбассе, происходит переосмысление всего»
14.03.2023
Депутат-справедливоросс Ольга Мухометьярова вернулась из зоны СВО
30.08.2022
Сергей Миронов: Зеленский – главный террорист, он подлежит ликвидации
24.08.2022
Справедливоросс из Челябинска помогает добровольцам Ясиноватой на регулярной основе
02.08.2022
Справедливоросс помогает восстанавливать ДНР
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023