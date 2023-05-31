Алексей Васильев: «Когда находишься на Донбассе, происходит переосмысление всего»

Прямо сейчас председатель Ашинского отделения партии «Справедливая Россия-За Правду» (Челябинская область) Алексей Васильев находится в ДНР. Туда вместе с товарищами справедливоросс привез гуманитарную помощь.

В фуру, которую безвозмездно предоставила Уральская транспортная компания, загрузили девять тонн муки, тонну сахара, индивидуальные посылки бойцам от близких, светоприборы, установку для переработки древесины и многое другое, что так нужно там. Формировать груз помогали группа компаний «Илеко» во главе с Александром Белобровым, охранная организация «Кречет», «Боевое братство» и другие неравнодушные жители.

«Обстановка здесь напряженная. Все чего-то ждут. Мы видели, как обстреливают Ясиноватую. В Новоайдаре пореже прилеты. Пока сам не окажешься здесь, не поймешь, в каких условиях живут люди. Именно на этих территориях и происходит переосмысление всего», - отметил Алексей Васильев.

Кроме того, председатель ашинского отделения СРЗП встретился с главой Ясиноватой Дмитрием Шевченко для обсуждения дальнейшей помощи. В организации всей поездки в рамках проекта «Справедливая помощь участникам СВО» помогал депутат Законодательного Собрания Владимир Бекишев, который сам уже девять раз отвозил гуманитарную помощь в ЛДНР.