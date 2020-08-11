Алёнушке вернули голову

В Серпиевском заказнике (Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область) отреставрировали испорченные вандалами скульптуры, установленные на тропе сказок.

Алёнушка и Серебряное копытце пострадали от рук злоумышленников в конце весны этого года. Девушке-красавице мастера подарили новую голову, новую жизнь обрел и рогатый персонаж сказки Бажова.

О реставрации скульптур сегодня, 11-го августа, в своем телеграм-канале рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Также он отметил, что уникальный маршрут «Тропа Сказок», предназначенный для детей школьного и дошкольного возрастов, ждет гостей.

По словам Виталия Безрукова, на маршруте расположено семь площадок: «У Лешего», «Муравейник», «У Бабы Яги», «Аленушка и братец Иванушка», «Картинная галерея», «Лиса и журавль» и «Серебряное копытце».

Все экскурсии начинаются с посещения визит-центра «Серпиевский пещерный град», расположенного вблизи туристических маршрутов, в селе Серпиевка (улица Ленина, 34), где можно посетить выставочную экспозицию.

В ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» призывают посетителей экологических троп с уважением относиться к чужому труду и ценить старания мастеров.