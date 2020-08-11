ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Алёнушке вернули голову

Общество
Сегодня, 13:13
Размер текста

В Серпиевском заказнике (Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область) отреставрировали испорченные вандалами скульптуры, установленные на тропе сказок.

Алёнушка и Серебряное копытце пострадали от рук злоумышленников в конце весны этого года. Девушке-красавице мастера подарили новую голову, новую жизнь обрел и рогатый персонаж сказки Бажова. 

О реставрации скульптур сегодня, 11-го августа, в своем телеграм-канале рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Также он отметил, что уникальный маршрут «Тропа Сказок», предназначенный для детей школьного и дошкольного возрастов, ждет гостей.

По словам Виталия Безрукова, на маршруте расположено семь площадок: «У Лешего», «Муравейник», «У Бабы Яги», «Аленушка и братец Иванушка», «Картинная галерея», «Лиса и журавль» и «Серебряное копытце».

Все экскурсии начинаются с посещения визит-центра «Серпиевский пещерный град», расположенного вблизи туристических маршрутов, в селе Серпиевка (улица Ленина, 34), где можно посетить выставочную экспозицию.

В ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» призывают посетителей экологических троп с уважением относиться к чужому труду и ценить старания мастеров.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
Вчера, 15:22
Covid-19 не парализовал работу министерства экологии Челябинской области
Среда обитания
05.08.20 14:16
Минэкологии приступило к тайным проверкам крупных промышленных предприятий
Среда обитания
05.08.20 13:39
По поручению Алексея Текслера на озеро Аракуль выехали минэкологии и минстрой
Среда обитания
05.08.20 10:06
Виталий Безруков рассказал о работе министерства экологии по сохранению южноуральских водоемов
Сегодня, 10:50
В Челябинской области идет проверка готовности школ и детских садов к новому учебному году
Сегодня, 10:28
Скидки до 45 процентов в новых аптеках «Живика»
Сегодня, 09:31
В Челябинске во вторник ограничено движение на шести улицах
Вчера, 19:58
Наталья Котова не приняла отчет зама об устранении недостатков в уборке улично-дорожной сети
Вчера, 16:35
Наталья Котова: Песчаных куч в центре Челябинска быть не должно
Вчера, 15:27
Текслер дал две недели на устранение последствий разгула стихии в Металлургическом районе
Вчера, 15:22
Covid-19 не парализовал работу министерства экологии Челябинской области
Вчера, 14:59
На градообразующем предприятии в южноуральской «запретке» зафиксирован очаг «ковида»
Вчера, 14:56
Челябинская область получила новые реанимобили, скорые и диагностические комплексы
Вчера, 14:30
После встречи с Лощининой Текслер поручил срочно доставить в Коркино аппараты ИВЛ
Общество
Сегодня, 11:50
Уровень заболевания коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться
Общество
Сегодня, 13:10
На улице Дзержинского в Челябинске наконец появятся трамвайные остановки и тротуары
Новости
Сегодня, 14:19
Политика
«Гражданский патруль» мог «наехать» на «ЗлатСитиСервис» по политическим мотивам
Сегодня, 13:27
Федерация
Малоимущим россиянам добавят деньги на детей
Сегодня, 13:24
Федерация
В России подсчитали стоимость квеста “собери ребенка в школу”
Сегодня, 13:21
Происшествия
Южноуральские полицейские «зачистили» стройки от нелегальных мигрантов
Сегодня, 13:19
Происшествия
В колонии Каслинского района повесился наркосбытчик
Материалы рубрики
Сегодня, 10:50
Общество
В Челябинской области идет проверка готовности школ и детских садов к новому учебному году
Сегодня, 09:31
Общество
В Челябинске во вторник ограничено движение на шести улицах
Вчера, 14:59
Общество
На градообразующем предприятии в южноуральской «запретке» зафиксирован очаг «ковида»
Вчера, 14:56
Общество
Челябинская область получила новые реанимобили, скорые и диагностические комплексы
Вчера, 14:23
Общество
В Челябинской области закрываются госпитальные базы для COVID-19
Теги
Виталий Безруков
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика