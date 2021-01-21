Аналитики выяснили, какие смартфоны выбирали южноуральцы в 2020 году

Эксперты МТС проанализировали розничный рынок смартфонов по итогам 2020 года и выяснили, как изменились предпочтения жителей Южного Урала.

В прошлом году жители Челябинской области выбирали девайсы среднего и высокого ценового сегмента, которые лучше фотографируют, быстрее работают и обеспечивают более комфортный опыт использования. По итогам 2020 года средняя стоимость мобильных устройств, которые покупали южноуральцы, увеличилась до 18 425 рублей на 16,6% по сравнению с 2019 годом. Самой популярной у южноуральцев маркой смартфонов оказалась Samsung с долей в натуральном выражении 27%. На втором месте оказался Honor (25%), на третьем — Xiaomi (21%). За ними расположились Apple (17%) и Huawei с (5%). В прошлом году Южноуральцы поддержали всероссийскую тенденцию в выборе брендов смартфонов.

В ТОП-5 популярных смартфонов 2020 года в Челябинской области в количественном выражении вошли Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A10, Honor 9S, Samsung Galaxy A01 и iPhone 11.

Эксперты также отметили, что пандемия в 2020 году ускорила тренды в продажах гаджетов, которые в обычное время развивались медленнее – потребительский спрос на смартфоны активно переходит в онлайн. Падение интереса к технике во втором квартале было краткосрочным, после этого продажи снова показали положительную динамику. Наибольший рост спроса на смартфоны и гаджеты пришелся на лето – период подготовки к школе, а также на декабрь – период сезонных распродаж и канун Нового года.