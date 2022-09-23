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23.09.2022

Вандалы испортили железнодорожный мост
Аллея славы
пешеходный переход
Андрей Ксензов
Общество
23.09.2022 13:01
Фото: Евгения Александрова

Андрей Ксензов: Новый пешеходный переход на Аллее Славы нужен челябинцам

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов сообщил, что обустройство пешеходного перехода со светофорами на улице Советской, между частями Аллеи Славы – по центру, планируется выполнить до 20-го октября текущего года.

Он подчеркнул, что данный пешеходный переход необходим для беспрепятственного движения пешеходов (с учетом соблюдения пункта 4.5 Правил дорожного движения Российской Федерации) по Аллее Славы на участке от улицы Цвиллинга до улицы Свободы. 

Говоря об установке светофорных колонок в районе дома №51 по улице Советской, Андрей Ксензов сообщил, что «в настоящее вблизи указанного дома проводятся работы по обустройству пешеходного перехода (установка светофорного объекта типа Т. 7, дорожных знаков 5.19*1, 5.19.2, 1.17, 3.24, нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.14.1, 1.25, обустройство искусственной неровности, пандусов и тактильной плитки).

Ответил замглавы Челябинска и на вопрос агентства «Урал-пресс-информ» по поводу влияния светофорных колонок на архитектурный облик Аллеи Славы (ранее жители центра города высказали опасения, что внешний вид знакового общественного пространства пострадает из-за появления столбов, которые, по их мнению, любоваться стелой «Город трудовой доблести»).

«Согласно требованиям нормативно-технической документации, пешеходный переход должен быть оборудован техническими средствами организации дорожного движения (дорожными знаками, дорожной разметкой, светофорными объектами и так далее)», - подчеркнул Андрей Ксензов.

Он пояснил, что согласно пункту 7.3.8 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», светофорные объекты типа ТЛ применяют для обозначения нерегулируемых пешеходных переходов, находящихся на участке дорог, проходящих вдоль территории детских учреждений.

«В непосредственной близости от данного пешеходного перехода, в доме № 51 по улице Советской, расположена специальная детская школа искусств Южно-Уральского государственного института искусств имени Чайковского.

Таким образом, светофорный объект типа Т.7, а также другие технические средства организации дорожного движения устанавливаются с целью дополнительного обозначения места, на котором высока вероятность осуществления перехода проезжей части детьми и другими пешеходами», - заявил Андрей Ксензов.

Дополнительно чиновник сообщил, что элементы обустройства автомобильных дорог не могут навредить облику мегаполиса, так как улично-дорожная сеть современного крупного города является одной из его главных систем, которая, в свою очередь, и формирует облик мегаполиса.

«Правильно обустроенный пешеходный переход в указанном месте позволит объединить архитектурные объекты с улично-дорожной сетью, сделать данное общественное пространство более привлекательным и безопасным для жителей и гостей города Челябинска», - подчеркнул Андрей Ксензов.

Отвечая на соответствующий вопрос агентства «Урал-пресс-информ», он сообщил также, что обустройство пешеходного перехода на Аллее Славы через Цвиллинга и демонтаж пешеходного перехода в районе дома №27 по данной улице в настоящее время не планируется.

Автор: Евгения Александрова
Аллея славы
пешеходный переход
Андрей Ксензов
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Лариса Барыкина: «Была счастлива видеть театр во всем блеске»

21.09.2022 12:05

Замглавы Ашинского района, обвиняемый в получении взятки, не смог выйти из СИЗО

21.09.2022 11:55

Военком Максуров: Призывники участвовать в спецоперации не будут

21.09.2022 11:29

Молодежь может бесплатно получить дополнительное образование в ЮУрГУ

21.09.2022 11:28

Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России

21.09.2022 11:11

«Зигальга» продолжает обозначать свои границы

21.09.2022 10:29

Заросли в Калининском районе Челябинска превратили в удобную пешеходную зону

21.09.2022 09:58

ММК приглашает инвесторов и потенциальных партнеров к сотрудничеству

20.09.2022 20:59

Первый российский URAL HR-FORUM стартует 21 сентября в Екатеринбурге в день HR

20.09.2022 20:43

В среду православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

20.09.2022 19:15

В Карабаше впервые открылась секция по пожарно-спасательному спорту

20.09.2022 18:27

Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября (18+)

20.09.2022 18:24

В среду в Челябинской области – тепло и без осадков

20.09.2022 18:06

В Челябинске закрыто движение трамваев по Новороссийской и Дзержинского

20.09.2022 17:13

Минарет соборной мечети Миасса включен в госреестр объектов культурного наследия

20.09.2022 16:51

На 57-м году жизни погиб известный актер и режиссер Сергей Пускепалис

20.09.2022 16:25

ЛНР готова к референдуму о вхождении в Россию

20.09.2022 16:17

Госдума одобрила усиление ответственности за преступления против военной службы

20.09.2022 16:14

В Еткуле отгуляла хлебосольная осенняя ярмарка

20.09.2022 15:10

На работу без пробок: «Ростелеком» презентует в Челябинске умную транспортную систему