Наступившая рабочая неделя будет укороченной, следующая сокращенная – в мае

В Челябинской области полицейские «зачистили» города от очередных наркоманов

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Анонсы событий и мероприятий на 10 марта

В Красном поле освятили купол и крест первого в истории поселка храма

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Анонсы событий и мероприятий на 10 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 марта.

В 11 часов Камерный театр Челябинска приглашает на читку новой пьесы, которую проведет режиссер Алексей Янковский. Вход для всех желающих бесплатный. После спектакля предполагается обсуждение. Читка состоится в зале союза театральных деятелей (на втором этаже).

11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Дворовый спорт в Челябинске: итоги сезона 2020-2021».

В 13 часов состоится пресс-конференция в режиме ВКС, посвященная благотворительной акции «Корзина доброты». Акцию проводит благотворительный фонд «Русь». Принимают участие председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» в Челябинской области Ирина Текслер и вице-губернатор Ирина Гехт.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 марта - День архивов в России.

10 марта в народном календаре – Тарас Бессонный.

10 марта 1564 года в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол».

10 марта 1710 года издан первый печатный учебник по географии на русском языке.