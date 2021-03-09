Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 марта.
В 11 часов Камерный театр Челябинска приглашает на читку новой пьесы, которую проведет режиссер Алексей Янковский. Вход для всех желающих бесплатный. После спектакля предполагается обсуждение. Читка состоится в зале союза театральных деятелей (на втором этаже).
11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Дворовый спорт в Челябинске: итоги сезона 2020-2021».
В 13 часов состоится пресс-конференция в режиме ВКС, посвященная благотворительной акции «Корзина доброты». Акцию проводит благотворительный фонд «Русь». Принимают участие председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» в Челябинской области Ирина Текслер и вице-губернатор Ирина Гехт.
ДЛЯ СПРАВКИ
10 марта - День архивов в России.
10 марта в народном календаре – Тарас Бессонный.
10 марта 1564 года в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол».
10 марта 1710 года издан первый печатный учебник по географии на русском языке.