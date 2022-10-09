Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 октября.

В 9 часов в Магнитогорске начнется X Международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения: Духовно-нравственные ценности молодежи в российском обществе». Программа

В 9 часов - Божественная литургия в Кафедральном соборе Вознесения Христова города (Магнитогорск, ул. Вознесенская, 33).

В 12 часов 30 минут – торжественное открытие, пленарное заседание (Магнитогорск, ул. Набережная, 1, концертный зал Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе).

В 14 часов - открытая панельная дискуссия «Ценности в молодежной среде» (ул. Набережная, 1, концертный зал Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе).

В 18 часов 30 минут – концерт русской народной песни (ул. Грязнова, 22, Большой зал Магнитогорской государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки).

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинского городского округа.

В 10 часов продолжится III Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». В выставке участвуют известные храмы и монастыри Православной Церкви (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли).

В 10 часов – начало работы выставки.

С 11 до 18 часов – беседы со священником Челябинской епархии.

В 11 часов – молебен.

В 12 часов 30 минут – концерт коллективов института культуры Челябинска. Хор народной музыки «Песни Урала».

В 14 часов – видеопрограмма, посвященная празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

В 15 часов – молебен.

В 16 часов – концерт коллективов института культуры Челябинска.

В 17 часов – представление книг протоирея Артемия Владимирова в помощь родителям и педагогам.

В 19 часов – завершение третьего дня работы православной выставки-ярмарки.

В 18 часов 30 минут Клуб «Наше место» организует концерт к девятилетию инклюзивной творческой деятельности в Челябинске. Зрителей ждет программа из танцевальных номеров и постановок в формате перформанс от молодых людей с инвалидностью и их здоровых сверстников (посёлок Смолино, ул. Чапаева, 118, Парк-отель «Березка»). Челябинцы могут забрать бесплатный пригласительный на концерт по адресу: Свердловский проспект, 84Б, кабинет 314.

В 19 часов в Челябинском театре оперы и балета им. Глинки состоится Гала-концерт, посвященный 100-летию российского джаза (Челябинск, пл. Ярославского, 1).

В 18 часов - пресс-подход со звездами отечественной джазовой сцены - Игорем Бутманом, Даниилом Крамером, Петром Востоковым, Fantine.

В 19 часов – начало концерта.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 октября - Всемирный день психического здоровья.

10 октября 2020 года - Всемирный день мигрирующих птиц.

10 октября - Всемирный день борьбы со смертной казнью.

10 октября - Международный день каши.

10 октября 2022 года в календаре еврейских праздников - Суккот - Праздник кущей.

10 октября в народном календаре – Савватий Пчельник.

10 октября 1577 года в Московском Кремле создан Пушечный приказ.

10 октября 1918 года в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография