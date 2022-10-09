Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 октября.
В 9 часов в Магнитогорске начнется X Международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения: Духовно-нравственные ценности молодежи в российском обществе». Программа
В 9 часов - Божественная литургия в Кафедральном соборе Вознесения Христова города (Магнитогорск, ул. Вознесенская, 33).
В 12 часов 30 минут – торжественное открытие, пленарное заседание (Магнитогорск, ул. Набережная, 1, концертный зал Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе).
В 14 часов - открытая панельная дискуссия «Ценности в молодежной среде» (ул. Набережная, 1, концертный зал Дворца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе).
В 18 часов 30 минут – концерт русской народной песни (ул. Грязнова, 22, Большой зал Магнитогорской государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки).
В 10 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинского городского округа.
В 10 часов продолжится III Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». В выставке участвуют известные храмы и монастыри Православной Церкви (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли).
В 10 часов – начало работы выставки.
С 11 до 18 часов – беседы со священником Челябинской епархии.
В 11 часов – молебен.
В 12 часов 30 минут – концерт коллективов института культуры Челябинска. Хор народной музыки «Песни Урала».
В 14 часов – видеопрограмма, посвященная празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
В 15 часов – молебен.
В 16 часов – концерт коллективов института культуры Челябинска.
В 17 часов – представление книг протоирея Артемия Владимирова в помощь родителям и педагогам.
В 19 часов – завершение третьего дня работы православной выставки-ярмарки.
В 18 часов 30 минут Клуб «Наше место» организует концерт к девятилетию инклюзивной творческой деятельности в Челябинске. Зрителей ждет программа из танцевальных номеров и постановок в формате перформанс от молодых людей с инвалидностью и их здоровых сверстников (посёлок Смолино, ул. Чапаева, 118, Парк-отель «Березка»). Челябинцы могут забрать бесплатный пригласительный на концерт по адресу: Свердловский проспект, 84Б, кабинет 314.
В 19 часов в Челябинском театре оперы и балета им. Глинки состоится Гала-концерт, посвященный 100-летию российского джаза (Челябинск, пл. Ярославского, 1).
В 18 часов - пресс-подход со звездами отечественной джазовой сцены - Игорем Бутманом, Даниилом Крамером, Петром Востоковым, Fantine.
В 19 часов – начало концерта.
ДЛЯ СПРАВКИ
10 октября - Всемирный день психического здоровья.
10 октября 2020 года - Всемирный день мигрирующих птиц.
10 октября - Всемирный день борьбы со смертной казнью.
10 октября - Международный день каши.
10 октября 2022 года в календаре еврейских праздников - Суккот - Праздник кущей.
10 октября в народном календаре – Савватий Пчельник.
10 октября 1577 года в Московском Кремле создан Пушечный приказ.
10 октября 1918 года в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография