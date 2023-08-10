Анонсы событий и мероприятий на 11 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 11 августа.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в преддверии Дня физкультурника вручит ведомственные и региональные награды представителям отрасли.

С 11 по 13 августа в Челябинской области пройдёт X Уральская региональная конная выставка «UralHorse2023». В пятницу состоятся соревнования по выездке и породные ринги (пос. Трубный, Каретный, 3, Сосновский район).

В 10 часов начнутся бесплатные занятия по скейтбордингу в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко.

В 12 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную Всероссийскому форуму корпоративных медиа «Серебряные нити», который пройдет на базе Челябинского государственного университета.

В 13 часов Медиахолдинг «Первый областной», в рамках социального проекта «БЛАГОдарю», совместно с Языковой школой «PROGRESS» и библиотекой, организует цикл интерактивных занятий для детей в возрасте 7-11 лет на территории Челябинской области. Первое занятие будет посвящено китайскому языку. Участие бесплатное, регистрация на бесплатный мастер-класс по ссылке (ул. Коммуны, 69).

С 13 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко работает библиотека под открытым небом (ротонда у Дома «Аквариум»).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие персональной выставки челябинского художника Николая Довбняка (ул. Сони Кривой, 30).

С 16 до 18 часов в парке «Сад Победы» на сцене состоится выступление оркестра «Октоих».

С 16 до 18 часов на территории сквера Дворца культуры «Станкомаш» пройдет мероприятие, приуроченное к Международному дню молодёжи. Центр профилактического сопровождения «КОМПАС» совместно с общественными организациями подготовили обширную познавательную и развлекательную программу.

В 19 часов на Летней эстраде Исторического музея начнется бесплатный мастер-класс по танго. Наденьте удобную одежду и обувь, возьмите воду. Вход свободный (ул. Труда, 100).

В 20 часов в парке Гагарина стартует фестиваль уличного кино. В программе: короткометражные фильмы, конкурсная программа с голосованием фонариками, площадка у фонтана, горячий кофе, игра в настолки, поедание вкусной пиццы, призы и общение. Программа рассчитана на 3 часа (площадка около фонтана).

В 21:30 в сквере Искусств на набережной Миасс начнется показ фильма «Супер Ивановы».

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

11 августа - Рождество святителя Николая Чудотворца.

11 августа - День полёта на воздушном шарике.

11 августа - День «мусорной еды».

11 августа - День святой Клары, покровительницы телевидения.

11 августа - Международный день Фуфу.

11 августа - День кинетического песка.

11 августа - День белого гриба.

11 августа 1337 года Преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, ныне Троице-Сергиева лавра.

11 августа 1845 года в Петербурге создан первый российский магистральный паровоз.

11 августа 1906 года в Англии запатентовано звуковое кино.

11 августа 1920 года в Подмосковье основан музей-усадьба «Абрамцево».

11 августа 1959 года в Москве состоялось открытие международного аэропорта «Шереметьево».

11 августа 1992 года открылся первый международный авиасалон в Жуковском.