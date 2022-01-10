Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 января.

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет первое установочное совещание с членами Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» (ул. Цвиллинга, 27, второй этаж, ситуационный центр).

ДЛЯ СПРАВКИ

11 января – Международный день «спасибо».

11 января - День заповедников и национальных парков России.

11 января в народном календаре – Страшный день.

11 января 1917 года на территории России создан первый заповедник – Баргузинский.

11 января – 1919 года Совнарком принял декрет о введении продразверстки.

11 января 1960 года в СССР создан Центр подготовки космонавтов.