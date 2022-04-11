Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 апреля.

В 10 часов на централизованном складе партии «Единая Россия» состоится передача около трех тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, которую собрали медсёстры и врачи нескольких подразделений Областной клинической больницы № (Челябинск, ул. Чайковского 20Б).

С 10 до 19 часов в конгресс-холле Центра международной торговли Челябинска будет работать православная выставка-ярмарка, в которой принимают участие крупнейшие монастыри, храмы и подворья русской православной церкви. На ярмарке будет представлен большой выбор икон, церковной утвари, духовной литературы, качественной экологически чистой фермерской продукции, травяные сборы, растительные масла, сладости и мёд (Челябинск, проспект Ленина, 35).

С 10 часов детские библиотеки Челябинска приглашают на мероприятия, посвященные Дню космонавтики:

В течение дня в библиотеке № 1 читателей познакомят с книгами о космосе и ответят на вопросы «космической» викторины (ул. Богдана Хмельницкого, 11).

В 10 часов в Центральной городской детской библиотеке им. А.М. Горького для детей 5-7 лет состоится познавательная игра «Большое космическое путешествие» (ул. Коммуны, 69).

В 10 часов 40 минут в библиотеке № 17 им. Гусарова В.Н. состоится комплексное мероприятие «Космическое путешествие к неизвестной планете» (ул. Российская, 24).

В 11 часов в библиотеке № 10 им. Л.А. Преображенской состоится космическое интерактивное путешествие «Звёздам навстречу (Комсомольский пр., 41).

В 13 часов 30 минут в библиотеке № 5 для детей 7-10 лет будет организована игра - путешествие «Пусть звёзды опять нам назначат свидание» (ул. Калининградская, 23А).

В 15 часов в библиотеке № 13 состоится квест «Космозоо» (Шоссе Металлургов, 53А).

В 10 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Старт конкурса Президентского фонда культурных инициатив».

В 11 часов на платформе Zoom состоится онлайн-лекция «Аптечка дома и на выезде». Спикер - врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Исакова. Ирина Александровна расскажет, какие лекарственные препараты рекомендуется хранить в аптечке.

С 11 до 17 часов на площадке Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета эксперты Российского общества «Знание» проведут просветительский форум «Умный маршрут» (пр. Ленина, 69, главный корпус ЮУГГПУ).

В 11 часов 20 минут - пресс-подход.

В 18 часов 30 минут состоится выступление легендарного симфонического коллектива - Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова (ул. Труда, 92А, концертный зал им. С. С. Прокофьева).

В 19 часов состоятся игры 1/8 финала Центральной Уральской лиги КВН (Челябинск, ул. Цвиллинга, 54, ДК ЖД).

В Музее почтовой связи откроется экспозиция ко Дню космонавтики. Выставку помогли организовать участники международного проекта по обмену открытками – посткроссеры Ольга Сустретова и Евгения Соловьева.

ДЛЯ СПРАВКИ

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос).

12 апреля в народном календаре Иван Лествичник.

12 апреля – в 1242 году войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).

12 апреля – в 1961 году впервые человек совершил полет в космос.

12 апреля – в 1861 году Александр II издал Указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения.