Анонсы событий и мероприятий на 12 апреля

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С понедельника, 11 апреля 2022 года, в Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» на го
11.04.2022

На трассе М-5 от Чебаркуля до Миасса ограничат движение до ноября 2023 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В шести городах Челябинской области в предстоящие три дня установятся неблагоприятные метеорологи
11.04.2022

В четырех городах Челябинской области продлены НМУ еще на трое суток, в одном – на сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Юные жители Челябинской области стали активными участниками Всероссийской акции «Письмо солдату».
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
11.04.2022

Юные южноуральцы присоединились к Всероссийской акции «Письмо солдату»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 11 апреля, представители минсельхоза, прокуратуры и чиновники провели рейд по крупным то
11.04.2022

В Копейске не нашлось сахара и белокочанной капусты. В Челябинске все есть, но по бешеным ценам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вечером, 8 апреля, киевский режим предпринял новую безуспешную попытку эвакуировать по морю глава
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
11.04.2022

Украина подставила Турцию с сухогрузом «Апачи»
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2022

Анонсы событий и мероприятий на 12 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2022

В Россию начнут ввозить лекарства в иностранной упаковке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2022

Эммануэль Макрон лидирует по итогам первого тура выборов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2022

Сбежавшего подростка из Увельского района помогла найти служебная собака
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.04.2022

Исторический музей покажет студентам и школьникам «Крылья Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Анонсы
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11.04.2022 18:20

Анонсы событий и мероприятий на 12 апреля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 апреля.

В 10 часов на централизованном складе партии «Единая Россия» состоится передача около трех тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, которую собрали медсёстры и врачи нескольких подразделений Областной клинической больницы № (Челябинск, ул. Чайковского 20Б).

С 10 до 19 часов в конгресс-холле Центра международной торговли Челябинска будет работать православная выставка-ярмарка, в которой принимают участие крупнейшие монастыри, храмы и подворья русской православной церкви. На ярмарке будет представлен большой выбор икон, церковной утвари, духовной литературы, качественной экологически чистой фермерской продукции, травяные сборы, растительные масла, сладости и мёд (Челябинск, проспект Ленина, 35).

С 10 часов детские библиотеки Челябинска приглашают на мероприятия, посвященные Дню космонавтики:

В течение дня в библиотеке № 1 читателей познакомят с книгами о космосе и ответят на вопросы «космической» викторины (ул. Богдана Хмельницкого, 11).

В 10 часов в Центральной городской детской библиотеке им. А.М. Горького для детей 5-7 лет состоится познавательная игра «Большое космическое путешествие» (ул. Коммуны, 69).

В 10 часов 40 минут в библиотеке № 17 им. Гусарова В.Н. состоится комплексное мероприятие «Космическое путешествие к неизвестной планете» (ул. Российская, 24).

В 11 часов в библиотеке № 10 им. Л.А. Преображенской состоится космическое интерактивное путешествие «Звёздам навстречу (Комсомольский пр., 41).

В 13 часов 30 минут в библиотеке № 5 для детей 7-10 лет будет организована игра - путешествие «Пусть звёзды опять нам назначат свидание» (ул. Калининградская, 23А).

В 15 часов в библиотеке № 13 состоится квест «Космозоо» (Шоссе Металлургов, 53А).

В 10 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Старт конкурса Президентского фонда культурных инициатив».

В 11 часов на платформе Zoom состоится онлайн-лекция «Аптечка дома и на выезде». Спикер - врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Исакова. Ирина Александровна расскажет, какие лекарственные препараты рекомендуется хранить в аптечке.

С 11 до 17 часов на площадке Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета эксперты Российского общества «Знание» проведут просветительский форум «Умный маршрут» (пр. Ленина, 69, главный корпус ЮУГГПУ).

В 11 часов 20 минут - пресс-подход.

В 18 часов 30 минут состоится выступление легендарного симфонического коллектива - Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова (ул. Труда, 92А, концертный зал им. С. С. Прокофьева).

В 19 часов состоятся игры 1/8 финала Центральной Уральской лиги КВН (Челябинск, ул. Цвиллинга, 54, ДК ЖД).

В Музее почтовой связи откроется экспозиция ко Дню космонавтики. Выставку помогли организовать участники международного проекта по обмену открытками – посткроссеры Ольга Сустретова и Евгения Соловьева.

ДЛЯ СПРАВКИ

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос).

12 апреля в народном календаре Иван Лествичник.

12 апреля – в 1242 году войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).

12 апреля – в 1961 году впервые человек совершил полет в космос.

12 апреля – в 1861 году Александр II издал Указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения.

Автор: любов
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11.04.2022

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Сегодня, 11 апреля, представители минсельхоза, прокуратуры и чиновники провели рейд по крупным то
11.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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09.04.2022 10:29

В Челябинске отремонтируют дорогу на улице Степана Разина

09.04.2022 10:23

Полицейские задержали челябинца за торговлю билетами на матч «Трактора»

08.04.2022 21:01

Южноуральцы могут получить бесплатную юридическую консультацию в храме

08.04.2022 20:35

«МЕТРОШКА» из Челябинской области – обладатель гран-при Всероссийского конкурса спортпроектов

08.04.2022 18:46

Первая партия строительного груза отправлена со станции Курамино ЮУЖД 

08.04.2022 18:24

Анонсы событий и мероприятий на выходные

08.04.2022 18:10

В шести городах Челябинской области на трое суток установятся НМУ

08.04.2022 17:42

В выходные в Челябинской области ясно и тепло

08.04.2022 16:44

К челябинскому зрителю возвращаются «Руслан и Людмила»

08.04.2022 16:36

В СИЗО-1 Челябинска сняли эпизод исторического фильма о братьях Елькиных

08.04.2022 16:36

Будьте бдительны: в Челябинске в период спецоперации на Украине оживился деструктивный культ

08.04.2022 16:25

Япония откажется от российского угля и водки

08.04.2022 16:24

Магнитогорцы торговали малолетними проститутками

08.04.2022 16:20

Сдали 750 килограммов макулатуры – помогли приюту для безнадзорных животных

08.04.2022 16:16

В челябинском доме Покровского высадились и встали в хоровод будущие военные штурманы

08.04.2022 16:13

Концерт в поддержку российских солдат прошел в Еткуле

08.04.2022 16:04

Челябинский полицейский, возвращаясь со службы, задержал вора автомобильных аккумуляторов

08.04.2022 16:01

Главные новости Челябинской области за неделю (с 04.04.2022 по 08.04.2022)

08.04.2022 15:52

Соня проснулась: в челябинском зоопарке наступил собственный день сурка

08.04.2022 15:44

Текслер – о ремонте дорог: Местным властям и миндортрансу пора приниматься за работу

08.04.2022 14:56

Текслер: Сообщайте мне о проблемах с устранением недоделок на отремонтированных дорогах

08.04.2022 14:49

Сотрудники МЧС контролируют отправку гуманитарной помощи на Донбасс

08.04.2022 14:41

Регистрация компании в Казахстане

08.04.2022 14:32

Замруководителя управления лесами и южнорульские главы получили предостережения от прокуратуры

08.04.2022 14:31

«Мы – вместе»: в Челябинске пройдёт концерт ансамбля песни и танца «Донбасс»

08.04.2022 14:23

Как подростки из детских домов Челябинска находят старших друзей: несколько добрых историй проекта «Наставничество»

08.04.2022 14:23

В субботу атмосферный фронт принесет на Южный Урал долгожданное тепло

08.04.2022 14:22

Победное наступление весны: нацпарк «Зигальга» рассказал о пробуждении рек и ручьев

08.04.2022 14:21

Вооруженные Силы Украины ударили по Краматорску «Точкой-У»

08.04.2022 14:09

Легендарный симфонический коллектив исполнит для челябинцев музыку Бетховена

08.04.2022 14:07

Центробанк понизил ключевую ставку до 17%

08.04.2022 13:55

Упражнение «Прохлопывание» для улучшения кровотока

08.04.2022 13:18

Депутат Заксобрания Владимир Бекишев повез гуманитарную помощь беженцам Донбасса

08.04.2022 13:08

«Химиков», задержанных ФСБ по Челябинской области, отправили в колонию

08.04.2022 12:56

Челябинский зоопарк объявил о денежном сборе в помощь животным и рыбам Донбасса и Украины