В Челябинске легковушку вынесло на автобус с пассажирами. Водитель погиб

Выводы аудитора: Ярмарка на площади Революции Челябинска организована в соответствии с требованиями закона

В Южноуральске после прорыва трубы в роддоме рухнул потолок

Анонсы событий и мероприятий на 12 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 февраля.

В 9 часов 30 минут часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет в здании правительства встречу с руководством АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод». Затем глава региона посетит трамвайное депо №1 в Челябинске, где пройдет презентация нового трамвайного вагона.

В 12 часов в пресс-центре «АиФ-Челябинск» состоится очная конференция с участниками экспедиции на перевал Дятлова, которая стартует 18 февраля. В состав экспедиции вошло 16 человек - военных и гражданских, в том числе министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, священник - отец Игорь Шестаков, фотограф Сергей Коляскин (улица Российская, 67).

В 14 часов в Челябинске состоятся спортивные забеги в рамках Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России-2021» с участием юношей и девушек 2003-го года рождения и младше, которые будут состязаться на дистанции пять километров, и мужчин и женщин 2002-го года рождения и старше, которые будут бороться за победу на десятикилометровой дистанции (улица Абрикосовая, 26-Б, ЛК «Карповый пруд»).

В 15 часов в Челябинском государственном университете пройдет празднование Нового года по китайскому календарю. Участников мероприятия – ими могут стать все желающие - ждет знакомство с историей возникновения праздника весны, традициями Поднебесной, песни на китайском, танцевальные номера, конкурсы со зрителями (проспект Победы, 162-В, третий корпус ЧелГУ).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 февраля - День полиции общественной безопасности.

12 февраля - Международный день науки и гуманизма (День Дарвина).

12 февраля - День репродуктивного здоровья.

12 февраля - Международный день брачных агентств.

12 февраля - День подразделений лицензионно-разрешительной работы МВД РФ.

12 февраля - Международный день детей.

12 февраля - Васильев день (Трёхсвятие).

12 февраля - именины у Василия, Григория, Ипполита, Пелагеи, Зинона, Петра.