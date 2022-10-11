11.10.2022
Минцифры РФ опровергло информацию об утечке данных с Госуслуг
11.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 октября (18+)
11.10.2022
Два миллиона рублей потеряли горе-инвесторы при покупке биткоинов
11.10.2022
Коктейль Молотова в мэрию закинули бакальские рокеры
11.10.2022
В Челябинске может стать меньше на одну бесплатную парковку
11.10.2022
В Челябинске раздадут более 8 тысяч саженцев
Анонсы событий и мероприятий на 12 октября (18+)
10.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 11 октября (18+)
07.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
06.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на седьмое октября (18+)
05.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое октября (18+)
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022