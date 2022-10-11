Анонсы событий и мероприятий на 12 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 октября.

В 10 часов 10 минут в Магнитогорске продолжится X Международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения: Духовно-нравственные ценности молодежи в российском обществе». Программа.

В 12 часов состоится прямая линия по вопросам мобилизации с директором юридической компании «Форлекс» Николаем Поповым (ул. Российская, д. 67, девятый этаж, «АиФ-Челябинск»).

В 13 часов в Челябинском областном клиническом терапевтическом госпитале ветеранов войн состоится круглый стол на тему «Что такое посттравматический синдром и почему он актуален в наше время» (Челябинск, ул. Медгородок, 8).

В 15 часов состоится пресс-конференция «Победы южноуральцев на Летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 18 часов 30 минут состоится лекция «Археология для непосвящённых». Регистрация (Челябинск, ул. Труда, 89, Дом Покровского).

Екатерина Яковлева, научный сотрудник ООО "ЦИКИ "Астра", младший научный сотрудник археологической лаборатории КГУ расскажет «на пальцах» про археологию в России и о работе археологов, поделится историями из экспедиций, расскажет о раскопках в Челябинске и за его пределами, а также покажет археологические находки.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

12 октября - Всемирный день борьбы с артритом

12 октября - День кадрового работника в России.

12 октября в народном календаре – Феофан Милостивый.