Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 12 июля.

В 14 часов пройдут публичные слушания по вопросу преобразования города Челябинска в связи с лишением его статуса городского округа с внутригородским делением (ул. Коммуны, 89).

С 15 до 17 в парке “Сад победы” пройдет танцевальный вечер для старшего поколения (около главной сцены).

В 16 часов начнется open-air с классической музыкой. Фудкорт будет работать с 10 до 22 часов. Концерт начнется в 19 часов 30 минут (Катав-Ивановский район, д. Петропавловка, 8 км от села Меседа по дороге в сторону Тюлюка).

В 16 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств состоится открытие выставки "Лепестки и крылья...". то персональная выставка челябинского художника Марии Макашиной. В своих работах Мария наслаждается ускользающим мгновеньем (ул. Сони Кривой, 30).

В 17 часов начнется бесплатное занятие йогой на площадке около ДС “Юность” (свердловский пр, 51).

В 18 часов начнется пешеходная прогулка «Челябинск-360. Площадь Революции». Все прогулки полностью бесплатны.Необходимо только хорошее настроение и предварительная запись по телефону 264-73-11 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00). Встреча возле памятника В. И. Ленину.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

12 июля - День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

12 июля - День фотографа (День святой Вероники - покровительницы фотографии).

12 июля - День следования по течению.

12 июля - День бумажного пакета.

12 июля - Славянский праздник «День Снопа Велеса».

12 июля - День разноцветных глаз.

12 июля - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. 12 июля - День службы авиационной безопасности России.

12 июля - День флага МВД России.

12 июля - День нового разговора.

12 июля - Международная неделя гандбола.

2 июля 1590 года основан город Саратов.

12 июля 1931 года во Франции установлен памятник мушкетёру Д’Артаньяну.

12 июля 1962 года в Лондоне состоялся первый концерт группы «Rolling Stones».

12 июля 2013 года официально зарегистрирована первая община пастафариан в России.