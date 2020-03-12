Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 марта.

В 9 часов полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов посетит горбольницу №6, ОАО «Челябинский цинковый завод» и АО «Втор-Ком».

В 10 часов состоится открытие конференции «Нацпроекты. Госзакупки» (Челябинск, ул. Российская, 110, корпус 1, первый этаж, «Территория Бизнеса»).

С 10 до 12 часов в рамках социального проекта «Школа цифровой грамотности» пройдет бесплатное занятие на тему «Поиск, хранение и скачивание информации» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 31, «Точка кипения-Челябинск», первый этаж).

В 12 часов 15 минут состоится вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (ул. Цвиллинга, 27, резиденция губернатора Челябинской области).

В 14 часов состоится расширенное совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе: актуальные проблемы и их решение» (ул. Цвиллинга, 27, резиденция губернатора Челябинской области).

В 17 часов состоится пресс-подход к полпреду президента России в УрФО Николаю Цуканову и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру (ул. Цвиллинга, 27).

В 16 часов состоится праздник в честь Дня числа Пи (ул. Братьев Кашириных, 129, ЧелГУ, первый корпус).

ДЛЯ СПРАВКИ

13 марта - Всемирный день сна.

13 марта в православном календаре – День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина.

13 марта в народном календаре – Ярилин день.