Анонсы событий и мероприятий на 13 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 13 октября.

В 11 часов 30 минут пройдет рабочее совещание по вопросу формирования в Челябинской области «Жизненного маршрута ребенка с расстройством аутистического спектра». Педиатры, заведующие поликлиниками, детские психологи и психиатры со всей Челябинской области соберутся, чтобы узнать о передовом опыте АНО «Звездный дождь» в области ранней диагностики РАС (расстройств аутистического спектра). Участники: Ирина Альфредовна Гехт,первый заместитель Губернатора Челябинской области; Елена Викторовна Жернова, директор AHO «Звездный дождь»; Антон Петрович Рыжий, главный врач ГАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 8 им. Александра Невского г. Челябинск»; Татьяна Николаевна Чижова, главный внештатный специалист - детский психиатр Министерства здравоохранения Челябинской области (Центр помощи детям «Звездный дождь», Челябинск, ул. Крылова, 23).

В 13 часов во дворце спорта «Юность» пройдут бесплатные занятия йогой. Все занятия бесплатные, вам лишь понадобится удобная одежда и вторая обувь для перемещения по комплексу (пр. Свердловский, 51).

В 14 часов Челябинский центр искусств приглашает творческую встречу с писателем Екатериной Заяц (литературный псевдоним Катя Иванова) - автором пятнадцати изданных книг и девяти небольших детских книг - сказки для детей и рассказы о детях (ул. Сони Кривой, 30).

В 14 часов 30 минут в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете города Челябинска состоится День образовательных проектов Яндекса. Спикеры: Коузова Елена Александровна, исполняющая обязанности министра образования и науки Челябинской области; Давыдова Екатерина Вячеславовна, заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области; Растворов Дмитрий Александрович, директор по взаимодействию с органами власти в сфере образования ООО «Яндекс» (пр. Ленина, 69).

В 17 часов 30 минут Центр межкультурных коммуникаций проведет мастер-класс по кожевничеству. В мероприятие входит: лекция о ремесле его специфике, и что нужно, чтобы начать им заниматься уже сейчас, демонстрация инструментов материалов и изделий, которые под силу изготовить каждому, ознакомительный мастер-класс, чтобы познакомится с натуральной кожей (ул.Цвиллинга, 61).

В 17 часов 30 минут в челябинском Доме архитектора состоится финальная защита «Мастерской'23». Кроме защиты организована выставка, посвящённая проекту и исследуемой территории, она будет размещена в Домарха весь октябрь (пр. Ленина, 41а).

В 18 часов в клубе Шершни начнется интерактивное соревнование «Неигры», посвященное Дню отца (мкр. Шершни, ул. Центральная, 3а).

В 21 час Челябинская филармонии приглашает провести ночь под звуки мировых рок- и поп-хитов. Прозвучат настоящие хиты мировой рок и поп эстрады, представленные в эксклюзивном виртуозном фортепианном переложении пианиста (концертный зал им. С. С. Прокофьева, ул. Труда, 88).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема: Всероссийский день чтения (9 октября).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

13 октября - День «Побалуйте себя».

13 октября - Всемирный день яйца.

13 октября - День гидрографической службы ВМФ РФ.

13 октября - День целомудрия.

13 октября - День засыпающих деревьев.

13 октября - Международный день неудачников.

13 октября - День неприятностей «Пятница, тринадцатое».

13 октября - Международный день простого языка.

13 октября - Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий.

13 октября - Международный день костюма.

13 октября - День рождения «Битломании».

13 октября - Всемирный день борьбы с тромбозом.

13 октября 1883 года основано Всероссийское театральное общество.

13 октября 1884 года Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана.

13 октября 1930 года основан Ленинградский институт инженеров связи, ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.