Анонсы событий и мероприятий на 13 октября (18+)

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В лесу Брединского района Челябинской области, в пяти километрах от поселка Павловский, местные ж
12.10.2023

В Брединском районе найден и обезврежен опасный снаряд времен Гражданской войны
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12.10.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинка Марина Бузина завоевала серебряную медаль Летних Паралимпийских игр. Всеросси
12.10.2023

Челябинка Марина Бузина завоевала «серебро» Летних Паралимпийских игр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Златоусте (Челябинская область) из городского пруда на реке Ай в этом году извлекли более ста т
12.10.2023

Из пруда Златоуста на реке Ай извлекли более ста тысяч кубометров донных отложений
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12.10.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.10.2023

В челябинском доме, на защиту которого встал СК, дали отопление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.10.2023

«Ночное собрание»: в Челябинске пройдет фестиваль современного искусства «Дебаркадер».
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.10.2023

«Россети» подготовили к зиме электросетевые объекты Поволжья и Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.10.2023

В полуфинале Центральной Уральской лиги КВН выступят четыре южноуральских команды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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12.10.2023 14:02
Фото: Центр межкультурных коммуникаций

Анонсы событий и мероприятий на 13 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 13 октября.

В 11 часов 30 минут пройдет рабочее совещание по вопросу формирования в Челябинской области «Жизненного маршрута ребенка с расстройством аутистического спектра». Педиатры, заведующие поликлиниками, детские психологи и психиатры со всей Челябинской области соберутся, чтобы узнать о передовом опыте АНО «Звездный дождь» в области ранней диагностики РАС (расстройств аутистического спектра). Участники:  Ирина Альфредовна Гехт,первый заместитель Губернатора Челябинской области;  Елена Викторовна Жернова, директор AHO «Звездный дождь»;  Антон Петрович Рыжий, главный врач ГАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 8 им. Александра Невского г. Челябинск»; Татьяна Николаевна Чижова, главный внештатный специалист - детский психиатр Министерства здравоохранения Челябинской области (Центр помощи детям «Звездный дождь», Челябинск, ул. Крылова, 23).

В 13 часов во дворце спорта «Юность» пройдут  бесплатные занятия йогой. Все занятия бесплатные, вам лишь понадобится удобная одежда и вторая обувь для перемещения по комплексу (пр. Свердловский, 51).

В 14 часов Челябинский центр искусств приглашает творческую встречу с писателем Екатериной Заяц (литературный псевдоним Катя Иванова) - автором пятнадцати изданных книг и девяти небольших детских книг - сказки для детей и рассказы о детях (ул. Сони Кривой, 30).

В 14 часов 30 минут  в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете  города Челябинска состоится День образовательных проектов Яндекса. Спикеры: Коузова Елена Александровна, исполняющая обязанности министра образования и науки Челябинской области; Давыдова Екатерина Вячеславовна, заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области; Растворов Дмитрий Александрович, директор по взаимодействию с органами власти в сфере образования ООО «Яндекс» (пр. Ленина, 69).

В 17 часов 30 минут Центр межкультурных коммуникаций проведет мастер-класс по кожевничеству.  В мероприятие входит: лекция о ремесле его специфике, и что нужно, чтобы начать им заниматься уже сейчас, демонстрация инструментов материалов и изделий, которые под силу изготовить каждому, ознакомительный мастер-класс, чтобы познакомится с натуральной кожей (ул.Цвиллинга, 61).

В 17 часов 30 минут в челябинском Доме архитектора состоится финальная защита «Мастерской'23». Кроме защиты организована выставка, посвящённая проекту и исследуемой территории, она будет размещена в Домарха весь октябрь (пр. Ленина, 41а).

В 18 часов в клубе Шершни начнется интерактивное соревнование «Неигры», посвященное Дню отца (мкр. Шершни, ул. Центральная, 3а).

В 21 час Челябинская филармонии приглашает провести ночь под звуки мировых рок- и поп-хитов. Прозвучат настоящие хиты мировой рок и поп эстрады, представленные в эксклюзивном виртуозном фортепианном переложении пианиста (концертный зал им. С. С. Прокофьева, ул. Труда, 88).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема: Всероссийский день чтения (9 октября).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

13 октября - День «Побалуйте себя».

13 октября - Всемирный день яйца.

13 октября - День гидрографической службы ВМФ РФ.

13 октября - День целомудрия.

13 октября - День засыпающих деревьев.

13 октября - Международный день неудачников.

13 октября - День неприятностей «Пятница, тринадцатое».

13 октября - Международный день простого языка.

13 октября - Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий.

13 октября - Международный день костюма.

13 октября - День рождения «Битломании».

13 октября - Всемирный день борьбы с тромбозом.

13 октября 1883 года основано Всероссийское театральное общество.

13 октября 1884 года Гринвич утверждён как место прохождения нулевого меридиана.

13 октября 1930 года основан Ленинградский институт инженеров связи, ныне Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций.

Автор: Арина Родионова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В лесу Брединского района Челябинской области, в пяти километрах от поселка Павловский, местные ж
12.10.2023

В Брединском районе найден и обезврежен опасный снаряд времен Гражданской войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске начался монтаж катка под открытым небом в детском парке имени Терешковой.
12.10.2023

Зима близко: в челябинском парке начался монтаж катка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинка Марина Бузина завоевала серебряную медаль Летних Паралимпийских игр. Всеросси
12.10.2023

Челябинка Марина Бузина завоевала «серебро» Летних Паралимпийских игр
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10.10.2023 10:06

В Кыштыме открыли обновленный бассейн «Пионер»

10.10.2023 09:21

Команда ММК в седьмой раз одержала победу в спартакиаде Челябинской области

09.10.2023 20:24

Анонсы событий и мероприятий на 10 октября (18+)

09.10.2023 18:49

Более 200 свалок ликвидируют в Челябинской области в 2023 году

09.10.2023 18:23

В Челябинской области 10 октября – прохладно и ветрено, местами дожди

09.10.2023 17:55

ММК и «СибКом Цифра» стали партнерами

09.10.2023 17:47

ММК поддерживает Детский экологический форум

09.10.2023 17:45

Экс-глава Карабаша назначен первым вице-мэром Миасса

09.10.2023 17:35

В Миассе с большим успехом прошел второй осенний фестиваль «Наше»

09.10.2023 17:04

Коркинский таксист спас 83-летнего пассажира от мошенников

09.10.2023 16:47

В парках Челябинска запретили кататься на самокатах

09.10.2023 15:38

Два новых трамвая УКВЗ поступят в Магнитогорск до конца 2023 года

09.10.2023 14:43

В Челябинске прошли чествования работников образования

09.10.2023 14:00

Челябинские магазины крупной торговой сети продавали поддельное масло

09.10.2023 13:53

Один миллиард 600 миллионов рублей перевели южноуральцы мошенникам за 2023 год

09.10.2023 13:28

В Калининском и Курчатовском районах Челябинска транспорт будут заряжать электричеством

09.10.2023 13:25

В Челябинском лесопарке прошел турнир по спортивному ориентированию

09.10.2023 12:58

Челябинские газовики напомнили, как не допустить утечки газа

09.10.2023 12:41

Директор «Водоканалсистемы» Челябинска, обвиняемый мошенничестве, останется под стражей

09.10.2023 12:33

«Евгений Тяжельников и секрет его вечной молодости»: в ЮУрГГПУ пройдет презентация книги о первом ректоре

09.10.2023 12:25

Ленинский район Челябинска осветили после вмешательства прокуратуры

09.10.2023 12:08

На съезде с путепровода «Челябинск - Главный» ограничили движение

09.10.2023 11:56

В Саду камней Челябинска запустили фонтан с большой изюминкой

09.10.2023 11:36

В Челябинский театр кукол приезжает великий путешественник, актёр, поэт и немножко философ — Енот

09.10.2023 11:08

Печальная информация об увядании Аллеи памяти в Челябинске нашла подтверждение

09.10.2023 10:42

В Челябинске в 2024 году появится 60 новых остановок

09.10.2023 10:37

Первый день фестиваля «Камерата» в Челябинске начнется с легенды

09.10.2023 10:22

В Челябинской области девятого октября – дожди, в горах со снегом

09.10.2023 10:13

Три процента многоквартирных жилых домов Челябинска все еще остаются без тепла

09.10.2023 09:34

Во все попавшие под аварийное отключение дома Челябинска вернулись горячая вода и тепло

09.10.2023 09:20

ММК возглавил рейтинг ESG-прозрачности российских компаний по версии «Эксперт РА»