13.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
13.09.2023
В Челябинске под эгидой «Ростелекома» обсудили ряд актуальных вопросов эксперты и бизнес-элита
13.09.2023
Школы и учреждения допобразования Снежинска закрыли на карантин
13.09.2023
ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» признано банкротом
13.09.2023
Челябинцы подозревают застройщика и должностных лиц в махинациях с домами ради выгоды
13.09.2023
Копейский рабочий предстанет перед судом по делу о гибели коллеги
Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)
12.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
11.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября (18+)
08.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 9 и 10 сентября (18+)
07.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 сентября (18+)
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023