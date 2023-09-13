Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 14 сентября.

В 9 часов 30 минут в Челябинске с участием главы региона Алексея Текслера состоится торжественная церемония открытия Всероссийского медиафорума «Опережающие время. Люди науки». Также губернатор примет участие в пленарном заседании в рамках форума (улица Енисейская, 8, АО «Конар», актовый зал).

В 11 часов в пресс-центре «АиФ-Челябинск» пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню машиностроителя, который отмечается в последнее воскресенье сентября. Участие во встрече примет министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Онлайн-трансляция обсуждения будет вестись на странице «АиФ-Челябинск» в ВКонтакте.

В 14 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» в онлайн-режиме проведет пресс-конференцию, посвященную кинопроекту ««Черные ножи» – освободители Европы».

В 15 часов в Челябинске состоится открытие Кубка России по баскетболу 3х3. В рамках открытия пройдет презентация обновленного состава команды «Челбаскет» (улица Труда, 181, ТРК «Таганай»).

В 18 часов в Челябинске пройдет Кубок города по силовому экстриму. На соревнованиях соберутся спортсмены из Челябинской и соседних областей. В программе: бег в упряжке с большим внедорожником, подъем «живой» гантели, подъем стокилограммового бревна за одну минуту, дедлифт оси Аполлона весом 200 килограммов за одну минуту. Кроме того, зрителей ждет показательное выступление легендарного силового жонглера Игоря Попова, игры со зрителями и бесплатная дегустация новой линейки спортивного питания (набережная возле Торгового центра).

В 21 час для участников и зрителей Кубка России по баскетболу 3х3 выступит коллектив «Илона Маскова» (улица Труда, 181, ТРК «Таганай»).

ДЛЯ СПРАВКИ

14 сентября - Симеон-летопроводец.

14 сентября - День школьных фотографий.

14 сентября - День поедания большого сэндвича.

14 сентября - Праздник междусобойщиков.

14 сентября - День пончика с кремовой начинкой.

14 сентября - День раскрашивания.

14 сентября - День слушания шорохов.

Именины 13 сентября отмечают Семен, Иисус, Аифал, Татьяна, Наталья, Марфа и Марта.