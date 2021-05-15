Анонсы событий и мероприятий на 15-16 мая

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 и 16 мая.

15 мая, суббота

В 10 часов 30 минут в Семейном клубе Челябинской областной публичной библиотеки состоится практическое занятие по профилактике нарушений зрения. На встрече родители научатся правильно делать гимнастику для глаз, а также вместе с врачами обсудят самые актуальные вопросы профилактики нарушения зрения у детей школьного возраста. Дети в игровой форме узнают о правильном питании для глаз, сколько времени можно проводить за монитором и какие упражнения помогут глазам оставаться зоркими и здоровыми. (Челябинск, пр. Ленина, 60).

В 11 часов в парке «Сад Победы» состоится «Зарядка со звездой». Ее проведет мастер спорта России международного класса, чемпион Мира, семи кратный чемпион России, чемпион Европы Виктор Михайлов (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

С 12 часов состоится фестиваль по скандинавской ходьбе «Здоровое поколение». Приверженцы здорового образа жизни смогут побороться за главные призы в трех возрастных группах, в том числе и молодежь (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79, парк «Сад Победы»).

В 12 часов состоится паблик-ток на тему «Авторское кино: живет или умирает?» в рамках проходящего в Челябинске первого фестиваля Авторского кино. Представители видео- и киностудий г. Челябинска, специалисты в области видеосъемки, кинематографисты и специальный гость из Москвы поговорят на заданную тему Подробности в группе фестиваля (Энгельса, 63, цоколь арт-пространство «Дартс»).

С 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут состоится показ конкурсной программы в рамках проходящего в Челябинске первого фестиваля Авторского кино. Подробности в группе фестиваля (Энгельса, 63, цоколь арт-пространство «Дартс»).

В 15 часов состоится показ конкурсной программы в рамках проходящего в Челябинске первого фестиваля Авторского кино. Подробности в группе фестиваля (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64, кинотеатр им. А.С. Пушкина).

В 17 часов состоится награждение победителей первого фестиваля Авторского кино. Подробности в группе фестиваля (Челябинск, ул. Пушкина, д. 64, кинотеатр им. А.С. Пушкина).

В музее Заповедника «Аркаим» откроется выставка памяти Геннадия Борисовича Здановича. Фотографии из личного и рабочего архива продемонстрируют жизненный путь главного исследователя Аркаима и создателя Заповедника, помогут получить представление не только о его труде, как ученого, но и неординарности его личности.

В Челябинске состоится открытие выставки «Это было со мной» - произведения о войне уральских художников–участников Великой Отечественной войны. Выставка является совместным проектом лицея №11 Челябинска и мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история» (Челябинск, ул. Труда, 183).

АФИША «НОЧИ МУЗЕЕВ»

16 мая, воскресенье

С 12 до 14 часов во Дворце пионеров и школьников имени Н.К. Крупской Челябинска, а также в его филиале на северо-западе Челябинска, состоится День открытых дверей.

В 12 часов состоится литературно-игровая встреча, приуроченная к Международному дню семьи (Челябинск, ул. Коммуны, д. 69, Челябинская центральная городская детская библиотека им. А. М. Горького).

В 13 часов Клуб любителей настольных игр «Сто наСтолок». Настольные игры для ребят старше восьми лет (Челябинск, ул. Коммуны, д. 69, Челябинская центральная городская детская библиотека им. А. М. Горького).

В 14 часов 30 минут состоится мастер-класс «Семейный калейдоскоп» для ребят старше пяти лет (Челябинск, ул. Коммуны, д. 69, Центральная городская детская библиотека им. А. М. Горького).

ДЛЯ СПРАВКИ

15 мая - Международный день семей.

15 мая - Международный день климата.

15 мая - Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести.

15 мая – День исчезающих видов животных.

15 мая – День лакоманьяка.

15 мая - Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов (по 15 июня).

15 мая 2021 года - День астрономии.

15 мая 2021 года - День калмыцкого чая.

15 мая 2021 года - Всероссийские дни посадки леса.

15 мая в народном календаре - Борис и Глеб Сеятели.

15 мая – Ночь музеев.

15 мая 1484 года в Московском Кремле заложен Благовещенский собор.

15 мая 1867 года основано Российское общество Красного Креста.

15 мая 1935 года состоялось открытие первой линии Московского метрополитена.

15 мая 2018 года состоялось открытие Крымского моста.

16 мая - День биографов.

16 мая 2021 года - Всемирный день памяти жертв СПИДа.

16 мая - Международный день мирного сосуществования.

16 мая - Международный день света.

16 мая 2021 года в православном календаре - День жен-мироносиц (отмечается во второе воскресенье после Пасхи).

16 мая в православном календаре - День памяти преподобного Феодосия Печерского.

16 мая в народном календаре - Мавра Рассадница.

16 мая 1744 года Указом царицы Елизаветы Петровны в Российской Империи отменена смертная казнь.

16 мая 1985 года - начало антиалкогольной кампании в СССР.