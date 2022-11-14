Анонсы событий и мероприятий на 15 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 ноября.

В 9 часов в Челябинске продолжатся городские соревнования по художественной гимнастике «Осенние звездочки» (Челябинск, ул. Черкасская, д. 1, СК «Метар-Спорт»).

В 10 часов состоится обзорная экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на предприятие ПАО «ЧМК» с целью ознакомления с готовыми решениями по модернизации производства в 2022 году в рамках реализации проекта «Чистый воздух» (Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14, выезд представителей СМИ и общественности в девять часов 15 минут от пл. Революции, 2).

В программе:

- презентация экологических инициатив ПАО «ЧМК»;

- площадка капитального ремонта системы аспирации агломашины №6,

- промкорпус газоочистки ЭСПЦ,

- осмотр конвертера №1;

- осмотр оборудования аспирации литейного двора доменного цеха;

- осмотр и демонстрация функционала мобильной экологической лаборатории.

С 10 до 13 часов в театре ЧТЗ города Челябинска состоится Ярмарка вакансий. Ищущие работу граждане смогут пройти собеседование, задать вопросы о размере заработной платы, социальных гарантиях, льготах и поощрениях представителям предприятий (Челябинск, пр. Ленина, 10).

В 14 часов 30 минут состоится онлайн пресс-конференция, на которой представители «Ростелеком-Солар», Positive Technologies, «Лаборатории Касперского» и BI.ZONE раскроют картину текущей кибервойны. Регистрация.

В 15 часов глава Челябинска Наталья Котова в рамках выездного совещания посетит объекты культуры, где в этом году проведен капитальный ремонт (отъезд от администрации города в 14.50).

В 15 часов в Сатке состоится Всероссийский вебинар для учителей информатики по подготовке школьников к ЕГЭ. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, регистрация.

Слушателей вебинара познакомят с характеристиками тестовых заданий и их местом в структуре контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, алгоритмами и примерами «кодинга» на языке Python, расскажут об эффективных и неэффективных способах решения задач.

В 16 часов бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ, директор Группы компаний «МКС» Максим Загорнов прочтет лекцию для студентов и молодых предпринимателей в рамках проекта «Открытый бизнес». Тема лекции: «Россия и Объединенные Арабские Эмираты: перспективы партнерства в новых реалиях». Лекция пройдет на базе кафедры «Деловой России» при Государственном университете управления в очном формате. Трансляция лекции будет доступна на YouTube-канале «Деловой России».

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

15 ноября - Всероссийский день призывника.

15 ноября - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России.

15 ноября - День вторичной переработки.

15 ноября в православном календаре - Празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской.

15 ноября в народном календаре – Акиндин и Пигасий.

15 ноября 1932 года в Казанском соборе в Ленинграде открылся Музей истории религии.

15 ноября 1934 года в СССР состоялась первая звуковая телепередача.