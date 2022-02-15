Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 февраля.

В 9 часов состоится открытие ведущей в УрФО коммуникационной площадки для аграриев – Межрегиональной Агропромышленной конференции МАК 2022. Программа (Челябинск, ул. Труда, 179, Radisson Blu Hotel).

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии в режиме видеоконференции.

В 11 часов Челябинское УФАС России проведет в онлайн-формате пресс-конференцию «Итоги контроля соблюдения рекламного законодательства в 2021 году». Спикер - начальник отдела контроля торгов и органов власти Юлия Тарасова.

В 12 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области.

В 12 часов состоится показ научно-популярного фильма «Аркаим. Колесница времени» для студентов и преподавателей ЮУрГУ с участием руководителя Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирины Текслер. После показа Ирина Николаевна посетит музей Этнологии Евразии и примет участие в презентации серии монографий «История Южного Урала» с участием ученых-авторов ЮУрГУ (Челябинск, пр. Ленина 76, учебный корпус ЮУрГУ, актовый зал на втором этаже и музейно-выставочный комплекс «Народы и технологии Урала» на десятом этаже в аудитории 1007).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике в режиме видеоконференции.

В 15 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике в режиме видеоконференции.

С 18 часов до 21 часа состоится третье занятие в рамках цикла «Несуровый лекторий». Все занятия для участников бесплатны (Челябинск, ул. Клары Цеткин, 11, лекторий «КЦ11»). Необходима предварительная запись. Вход в лекторий будет осуществляться по QR-кодам и с соблюдением масочного режима.

ДЛЯ СПРАВКИ

16 февраля - День архива министерства энергетики РФ.

16 февраля - День разведки ВМФ РФ

16 февраля в календаре праздников славян – Починки.

16 февраля в народном календаре - Семен и Анна, Хранитель младенцев, Починки. В этот день почитали двух святых, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день от его рождения, - Анну и Симеона. К этим святым было принято обращаться с молитвой о здоровье новорожденных.

16 февраля 1722 года Петр I издал «Указ о наследии престола».