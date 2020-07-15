Анонсы событий и мероприятий на 16 июля
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 июля.
В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Как будет организована летняя оздоровительная кампания - 2020».
В 13 часов 30 минут руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова подведет итоги работы ведомства за первое полугодие 2020 года. Пресс-конференция пройдет в онлайн формате в Zoom.
В 20 часов в международном аэропорту «Челябинск» имени Игоря Курчатова состоится торжественное открытие воздушного сообщения Челябинск – Калининград.
ДЛЯ СПРАВКИ
16 июля в народном календаре - Мокий и Марк, Стожары.
16 июля 1945 года на полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв.
16 июля 1965 года с космодрома Байконур успешно осуществлён первый запуск ракеты-носителя Протон, которая вывела на околоземную орбиту советский научно-исследовательский спутник Протон-1.
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