Анонсы событий и мероприятий на 16 марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 марта.

С 10 до 18 часов будет оказана адресная консультативная помощь членам семей мобилизованных граждан, а также лицам, принимающим участие в специальной военной операции.

С 10 до 18 часов - прием без очереди во всех отделах и отделениях судебных приставов, а также в аппарате ГУФССП России по Челябинской области.

С 14 до 16 часов – прием в офисе регионального отделения «Ассоциации юристов России» (Челябинск, пр. Ленина, 52, офис 214).

В 11 часов в дистанционном формате состоятся публичные слушания по проекту решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета города Магнитогорска за 2022 год». Видеотрансляция будет организована в группе администрации ВКонтакте.

В 11 часов «Ростелеком» с представителями минцифры Челябинской области покажут и расскажут об итогах реализации крупнейшего федерального проекта по оснащению школ региона цифровой инфраструктурой (Челябинск, ул. 40-летия Победы, 24 А школа №36).

В 13 часов минздрав организует посещение гепатологического центра в ОКБ №3, где пациенты со всего региона получают бесплатную современную терапию (Челябинск, ул. Островского, 81, центральный вход, второй этаж).

В 14 часов продолжится 27-й чемпионат России по тайскому боксу (Магнитогорск, пр. Ленина, 97, Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).

С 14 до 19 часов - предварительные поединки.

С 14 часов 45 минут до 16 часов 15 минут в ЧелГУ состоится мастер-класс «Медиа: новая правовая реальность», который проведет Анна Тарлова, адвокат, медиаюрист, имеющий опыт работы в области защиты исключительных прав и правовой поддержки редакций (конференц-зал, ауд. 348).

В 15 часов в Центре историко-культурного наследия города Челябинска состоится экскурсия по выставке о советской парфюмерии «Для него и для нее». Экскурсию проведет куратор выставки, главный хранитель Центра - Галия Малоушкина (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 18 часов в Историческом музее состоится первая лекция из цикла лекций о творчестве Васнецова. Лектор - экскурсовод и искусствовед Марья Аникина Романовский зал (Челябинск, ул. Труда, д. 100, второй этаж восточной башни Исторического музея).

В 18 часов в Историческом музее Южного Урала на выставке «Каменный цветок» состоится уникальная лекция от эксперта-ювелира Олега Джумаева «Экспертиза камней: драгоценных и поделочных» (ул. Труда, д. 100, восточная башня музея, Большой выставочный зал).

С 16 марта в Историческом музее разместится небольшая витрина с фондовыми открытками Крыма 19-20 веков. Экспозиция приурочена к 18 марта - Дню воссоединения Крыма с Россией (Челябинск. ул. Труда 100, Государственный исторический музей Южного Урала, западная башня).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города.

ДЛЯ СПРАВКИ

16 марта - День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.

16 марта - День цветных карандашей.

16 марта в народном календаре – Евтропиев день. В этот день отмечается память мученика Евтропия Амасийского, жившего в 3-4 веках в Малой Азии и погибшего за веру от рук язычников.

16 марта 1521 года - португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.

16 марта 1867 года - француз Жозеф Монье, бывший садовник, получил патент на напряженный бетон, ставший главным материалом при возведении высотных зданий.

16 марта 1870 года - в России пущена первая мартеновская печь.

16 марта 1926 года - запущена первая в мире ракета на жидком топливе.

16 марта 2014 года - состоялся общекрымский референдум по вопросу о статусе полуострова Крым и города Севастополь. В ходе референдума Крым вернулся в состав Российской Федерации.