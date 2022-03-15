Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 марта.

В 8 часов 15 минут в рамках федеральной Недели высоких технологий и технопредпринимательства в Челябинске начнутся бесплатные научные и технические мероприятия для детей в возрасте от 7 до 16 лет. Программа.

В 11 часов на платформе ZOOM состоится бесплатный вебинар «Как IT-бизнесу адаптироваться в новых валютных реалиях?». Организатор - Минцифры Челябинской области совместно с Центром развития цифровых технологий региона. Регистрация.

В 11 часов в пресс-центре «АиФ-Челябинск» пройдёт круглый стол «Фейки и паника населения» (ул. Российская, 67, девятый этаж).

В 11 часов на официальном YouTube-канале Интерфакса состоится онлайн пресс-конференция, посвященная новым схемам мошенничества. Журналисты могут задать вопросы в телеграм-канале пресс-центра до пресс-конференции или во время нее под постом в комментариях.

С 11 до 12 часов состоится отправка гуманитарной помощи в Ростовскую область с центрального пункта сбора в Челябинске. Загрузка груза (продукты питания, средства гигиены, детские принадлежности и др.) будет осуществляться волонтерами и активистами МГЕР (Челябинск, ул. Пр. Победы, д. 160, въезд с ул. Болейко).

В 14 часов состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Участники Отечественной войны, Бородинского сражения и Заграничных походов русской армии 1812-1814 годов, призванные с территории современных Челябинской и Курганской областей» (Челябинск, ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин Парк»).

В 14 часов 30 минут учащиеся челябинской школы семейного типа «Родник» поддержат акцию «Письмо солдату». В рамках акции участники – многодетные семьи – пишут письма или делают рисунки со словами поддержки тем, кто защищает Родину, — действующим и отставным офицерам, рядовым, ветеранам (Челябинск, ул. Энгельса, 44Б).

ДЛЯ СПРАВКИ

16 марта - День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.

16 марта - День цветных карандашей.

16 марта в народном календаре – Евтропиев день. В этот день отмечается память мученика Евтропия Амасийского, жившего в 3-4 веках в Малой Азии и погибшего за веру от рук язычников.

16 марта 1521 года - португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.

16 марта 1867 года - француз Жозеф Монье, бывший садовник, получил патент на напряженный бетон, ставший главным материалом при возведении высотных зданий.

16 марта 1870 года - в России пущена первая мартеновская печь.

16 марта 1926 года - запущена первая в мире ракета на жидком топливе.

16 марта 2014 года - состоялся общекрымский референдум по вопросу о статусе полуострова Крым и города Севастополь. В ходе референдума Крым вернулся в состав Российской Федерации.