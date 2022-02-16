Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 февраля.

В 9 часов – второй день Межрегиональной Агропромышленной конференции МАК 2022. Программа (Челябинск, ул. Труда, 179, Radisson Blu Hotel).

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по социальной политике в режиме видеоконференции.

В 10 часов состоится бизнес-завтрак с собственниками и руководителями предприятий Южного Урала в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» (Челябинск, улица Российская, 110, к. 1, БЦ GREENPLEX, первый этаж, конференц-зал). Программа.

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию в формате онлайн «Роль студотрядов в молодежной политике Челябинской области».

С 10 до 12 часов в Кадастровой палате по Челябинской области пройдет «горячая линия» для граждан. Эксперты ответят на вопросы южноуральцев, касающиеся порядка получения документов, подготовленных по итогам проведения кадастрового учета и регистрации прав, после истечения срока их хранения в многофункциональных центрах (МФЦ). Телефон 8 (351) 728-75-00 (добавочный номер – 4365, 4362).

В 12 часов в рамках Дня Российских студенческих отрядов состоится карьерный форум «#ТрудКрут». Представители общественных организаций и крупнейших работодателей обсудят возможности трудоустройства школьников, студентов и молодых специалистов. Программа состоит из трех онлайн-потоков: «ТРУД – КРУТ | ПРОФЕССИИ», «ТРУД – КРУТ | КАРЬЕРА», «ТРУД – КРУТ | ВОЗМОЖНОСТИ». Трансляция форума пройдет в социальной сети ВКонтакте. Участниками могут стать все желающие,

В 12 часов в режиме видеоконференции состоится заседание комитета Законодательного Собрания по аграрной политике

В 13 часов в сообществе Публичной библиотеки в ВКонтакте пройдет онлайн-трансляция лекции «Низкая физическая активность как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний». Спикер - врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Потапов.

В 13 часов 30 минут в Челябинской областной универсальной научной библиотеке пройдёт урок мужества, посвящённый Дню вывода советских войск из Афганистана (отмечается 15 февраля) и презентация книги Ф. И. Юрина «Мы выполнили Родины приказ» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, читальный зала отдела литературы по искусству № 6, второй этаж).

В 15 часов состоится открытие выставки «Славься ввек, Бородино!», приуроченной ко Дню защитника Отечества и 210-летию Отечественной войны 1812 года. На выставке можно увидеть подлинные экспонаты: вооружение, детали снаряжения и амуниции русской и французской армий, культовые и бытовые предметы 19 века. Выставка будет открыта для посетителей до 31 марта 2022 года (ул. Коммуны, 69, Центр историко-культурного наследия города Челябинска).

В 15 часов в режиме видеоконференции состоится заседание комитета Законодательного Собрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.

В 16 часов состоится традиционный Клуб любителей настолок (Челябинск, ул. Энгельса, д. 107, информационный центр по атомной энергии, ИЦАЭ OPEN, вход по пандусу со стороны памятника).

В 17 часов состоится мастер-класс по съёмке на мобильник «Как сделать красиво даже на Samsung?»: фото, видео, композиция, монтаж от smmщика и продюсера Анастасии Щербатовой (Челябинск, ул. Энгельса, д. 107, информационный центр по атомной энергии, ИЦАЭ OPEN, вход по пандусу со стороны памятника).

С 18 часов до 21 часа состоится четвертое занятие в рамках цикла «Несуровый лекторий». Все занятия для участников бесплатны (Челябинск, ул. Клары Цеткин, 11, лекторий

«КЦ11»). Необходима предварительная запись. Вход в лекторий будет осуществляться по QR-кодам и с соблюдением масочного режима.

В 17 часов 30 минут в Публичной библиотеке открывается коллективная выставка «Оркестр». Будут представлены работы челябинских художников, керамистов, дизайнеров и одного фотографа в разных техниках и жанрах. Часть работ создана специально для этой выставки (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, третий этаж, Выставочный зал).

В 18 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века» профессиональный художник- иллюстратор

проведет мастер-классы по рисунку сангиной (красный мел, используемый еще первобытными художниками). Участникам будет предоставлена уникальная возможность опробовать основные техники и приемы красного карандаша и создать набросок с натуры в стиле великих мастеров (Челябинск, ул. Труда, 92А, картинная галерея).

В 18 часов 30 минут в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки» посетители создадут рисунок в технике эбру (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 19 часов состоится устный журнал «Язык Эйнштейна». Физик и медики обсудят последние новости науки (Челябинск, ул. Энгельса, д. 107, информационный центр по атомной энергии, ИЦАЭ OPEN, вход по пандусу со стороны памятника).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 февраля - Международный день спонтанного проявления доброты.

17 февраля 2022 года - Всемирный день управления информацией (отмечается каждый третий четверг февраля).

17 февраля - День российских студенческих отрядов.

17 февраля - День Службы горючего Вооруженных Сил России.

17 февраля в народном календаре - Никола Студеный.

17 февраля 1852 года состоялось торжественное открытие для публики Эрмитажа.