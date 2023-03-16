Анонсы событий и мероприятий на 17 марта (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 марта.

В Челябинске пройдет региональный IT-квест по кибербезопасности - интерактивное приключение для школьников с 12 до 17 лет в жанре деловой стратегической игры, которая прокачает навыки поведения в сети и поможет противостоять психологическим уловкам мошенников в реальной жизни (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50, детский технопарк «Кванториум»).

В 10 часов в челябинском парке «Россия - моя история» откроется выставка графических новелл «Герои спецоперации». Посетители экспозиции увидят 20 иллюстрированных историй о подвигах участников СВО. Выставка продлится по 31 марта (Челябинск, ул. Труда, 183).

В 10 часов 45 минут состоится торжественное открытие чемпионата России по спорту слепых (дисциплина – пауэрлифтинг). В открытии планирует принять участие министр спорта Челябинской области Александр Гриб (Челябинск, ул. Энгельса, 22, манеж УралГУФК).

Всероссийский турнир пройдет с 17 по 19 марта в манеже УралГУФК. В соревнованиях примет участие более 50 спортсменов с нарушением зрения из 25 субъектов Российской Федерации.

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная подписанию соглашения и развитии сети мониторинга между министерством экологии региона и Уральским управлением Росгидромета об обмене данными мониторинга окружающей среды в Челябинской области (Челябинск, ул. Воровского, 61Б, третий этаж, редакция медиахолдинга «Гранада-пресс»).

В 11 часов в ОКСПНБ№1 Челябинска расскажут и продемонстрируют методику, которая помогает выявить и классифицировать заболевания головного мозга, в том числе эпилепсию (Челябинск, ул. Кузнецова, 2А, Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница, корпус 1).

В 12 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие во Всероссийской конференции для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Челябинская область» (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области, сбор представителей СМИ – 11:30).

В 14 часов продолжится 27-й чемпионат России по тайскому боксу (Магнитогорск, пр. Ленина, 97, Дворец спорта имени И.Х. Ромазана).

С 14 до 19 часов - предварительные поединки.

В 15 часов в Публичной библиотеке состоится лекция по творческой педагогике «Метафорическое мышление: давайте задавать вопросы», Спикер – поэт, профессор ЧГИК Нина Ягодинцева(Челябинск, пр. Ленина, д. 60, отдел краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки).

В 18 часов театральный коллектив «Многоточие» приглашает на премьеру спектакля «Я всех вас люблю» (12+). История о детях, находящихся в детском доме (поселок Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7, ДК Новосинеглазово).

В 18 часов музыкально-пластический театр «Аккорд» приглашает на спектакль «Сонечкины сны» (поселок Федоровка, ул. Капитанская, 10А, ДК «Бригантина»).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, которые проходят на территории Челябинской области.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города.

ДЛЯ СПРАВКИ

17 марта 2023 года - Всемирный день сна.

17 марта в православном календаре - День памяти благоверного князя Даниила Московского.

17 марта в православном календаре - День памяти преподобного Герасима.

17 марта в народном календаре – Герасим Грачевник.

17 марта в календаре международных праздников - День Святого Патрика.

17 марта 1861 года обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права.

17 марта 1991 года прошел Всесоюзный референдум, на котором на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Одновременно в российском референдуме 70% проголосовали за введение поста президента РСФСР.