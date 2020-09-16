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Анонсы событий и мероприятий на 17 сентября

Общество
Сегодня, 21:35
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 17 сентября.

В 10 часов состоится заседание избирательной комиссии Челябинской области. Будут объявлены результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва по единому избирательному округу и общие результаты выборов депутатов (Кирова, 114).

В 11 часов пресс-центр состоится круглый стол по системе прямых выплат от Фонда социального страхования, которая будет внедрена к первому января 2021 года (ул. Свободы, д. 153А, Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ).

В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Готова ли Челябинская область к отопительному сезону».

В 11 часов 30 минут презентуют высокоточные тепловизоры, установленные «Ростелеком» в Южно-Уральском государственном медицинском университете. Умное устройство определяет температуру с минимальной погрешностью и позволяет подключить систему распознавания лиц (Челябинск, ул. Воровского, д. 64, главный корпус).

В 16 часов начнется отборочный этап УрФО Чемпионата России среди барменов WCC 2020 (Челябинск, ул. Кирова, 104, «БлаБлаБар»).

В 18 часов Челябинский «Манекен» откроет 51-й театральный сезон постановкой «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира. Все желающие смогут бесплатно получить программку спектакля. В фойе после спектакля артисты выйдут в фойе, будет организована неформальная автограф-сессия. Зрители смогут сфотографироваться и поговорить с любимыми артистами, подписать программку. Вечер будет сопровождаться живой музыкой от Павла Червякова. (Челябинск, ул.  Пушкина, 64,).

В 18 часов 30 минут состоится открытие 84-го концертного сезона в Челябинской филармонии. На здании концертного зала имени Сергея Прокофьева будут торжественно открыты уличные часы (Челябинск, ул. Труда, 92А).

Справка.

17 сентября – Всемирный день безопасности пациентов

17 сентября в народном календаре – Неопалимая Купина.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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