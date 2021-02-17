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Ирина Гехт: Ажиотаж на вакцинацию от коронавируса в Челябинской области прошел

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Анонсы событий и мероприятий на 18 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 февраля.

В 10 часов состоится пресс-тур в Карабаш с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт и заместителя главы региона Сергея Шаля. В рамках пресс-тура пройдет торжественное открытие после ремонта детского сада №1 (третьего дошкольного учреждения, отремонтированного в городе при поддержке РМК), затем делегация посетит уже отремонтированный ранее садик №9. После состоится закладка «первого камня» сразу на двух будущих объектах - под строительство церковно-причтового дома и ЖК «Медный».

В 12 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет в режиме онлайн пресс-конференцию «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: планы и перспективы на 2021-й год» с участием министра социальных отношений Челябинской области Ирины Буториной.

В 12 часов на площадке «Точки кипения Челябинск» пройдет онлайн-лекция для родителей по защите детей от нежелательного контента. Вирусы, обман с онлайн-покупками, опасный контент, вредные игры, кража аккаунтов, интернет-травля - об этих и других угрозах, поджидающих детей в сети Интернет, а также о способах защиты участникам лекции расскажет начальник управления информационной безопасности мининформа Челябинской области Елена Лукашина. После лекции родители смогут получить от эксперта ответы на свои вопросы.

В 14 часов в Абзаково будет проведено объединенное заседание комитетов ЧРОО «Союз промышленников и предпринимателей» по социальной политике и профессиональному образованию, налогам и налоговой политике. Мероприятие пройдет в очно-заочном формате с участием министров здравоохранения и образования Челябинской области Юрия Семенова и Александра Кузнецова, уполномоченного по защите прав предпринимателей Александра Гончарова.

В 15 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» в режиме онлайн состоится пресс-конференция о том, как проходит вакцинация от коронавируса в Челябинской области, с участием министра здравоохранения региона Юрия Семенова, его первого заместителя Дмитрия Тарасова.

ДЛЯ СПРАВКИ

18 февраля - День транспортной полиции России.

18 февраля - Агафья Коровница.

18 февраля - Троян Зимний.

18 февраля - День камбалы, фаршированной крабами.

18 февраля - День батарейки.

18 февраля - праздник всех легкомысленных.

18 февраля - День, когда все понятно без слов.

18 февраля - День распития вина.

18 февраля - День пельменей.

18 февраля - День вещевой и продовольственной службы ВС РФ.

18 февраля - именины отмечают Михаил, Макар, Антон, Василиса, Александра, Агата.