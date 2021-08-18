Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 августа.

В 10 часов открывается агропромышленная выставка «АГРО-2021». Мероприятие планирует посетить губернатор Алексей Текслер.

В 10 часов - начало работы выставки.

С 10 до 19 часов будет проходить Уральский Фестиваль Хлеба.

С 10 до 19 часов будет работать Центр ветеринарии. Консультации профессиональных ветеринаров. Первичный осмотр домашних животных. Вакцинация животных от Covid-19.

С 10 до 19 часов - выставка сельскохозяйственных и домашних животных. Выставка декоративных птиц.

С 10 до 19 часов - Фольклорно-гастрономический фестиваль «АГРО-2021».

С 10 до 17 часов - Таврия-FEST.

С 11 до 13 часов - пленарное заседание «АГРО ЭКСПОРТ».

С 11 до 17 часов - фестиваль мастер-классов декоративно-прикладного искусства.

С 12 до 16 часов будет работать Центр Здоровья, где можно будет бесплатно привиться от Covid-19.

С 13 до 15 часов - торгово-закупочная сессия ТС «Лента».

В 14 часов состоится торжественная церемония открытия. Осмотр экспозиции официальными лицами.

С 15 до 16 часов - мастер-класс по обвалке мяса.

С 17 до 18 часов - предоставление участниками продукции на дегустационный конкурс.

С 10 до 12 часов состоится отраслевая ярмарка вакансий. ЧТЗ-Уралтрак заявил в городской центр занятости населения более 50 вакансий (Челябинск, ул. Софьи Ковалевской, 2, 115 кабинет, конференц-зал).

В 11 часов в Свято-Васильевском храме начнет работать мобильная медицинская бригада для вакцинации всех желающих от коронавирусной инфекции (Челябинск, пр. Ленина, 6).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Развитие садоводческих кооперативов на Южном Урале».

В 12 часов 30 минут состоится пленарное заседание Южно-Уральского педагогического собрания «Эффективные механизмы и новые инструменты управления воспитанием социально-ответственной личности». В мероприятии примет участие губернатор Алексей Текслер (Челябинск, Скульптора Головницкого, 13, Образовательный центр № 5).

В 15 часов государственный исторический музей Южного Урала приглашает собаководов и их четвероногих друзей на праздник «День фронтовой собаки», который был учрежден Музеем Победы.

В программе:

- встреча с кинологами и их служебными собаками из ГУ МВД России по Челябинской области;

- дефиле, организованное клубом собаководства «НАЙС»;

- лотерея по оказанию разовой бесплатной услуги грумера для собак, которые будут участвовать в празднике;

- мастер-класс грумеров по уходу за собаками.

В 15 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии награждения призеров, участников и их тренеров XXXII летних Олимпийских игр 2021 года в Токио (ул. Цвиллинга, 27, резиденция губернатора).

В 16 часов «Искорка Фонд» проведет два концерта под окнами областной детской больницы Челябинска: у хирургического корпуса и затем у соматического. В Яблочный спас маленьким пациентам из детского онкоотделения передадут огромную посылку с яблоками.

ДЛЯ СПРАВКИ

19 августа - День рождения русской тельняшки.

19 августа - Всемирный день фотографии.

19 августа - Всемирный день гуманитарной помощи.

19 августа в православном календаре - Преображение Господне.

19 августа в народном календаре – Яблочный спас.

19 августа 1839 года в России открыта Пулковская астрономическая обсерватория.

19 августа 1981 года создано спецподразделение «Вымпел».