Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 декабря.
В 9 часов 30 минут состоится заседание правительства Челябинской области (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).
В 11 часов 30 минут состоится торжественное награждение цифровых волонтеров (Челябинск, ул. Кирова, 114, 3 этаж).
В 11 часов 30 минут состоится прием главы города Челябинска Натальи Котовой лучших спортсменов и тренеров по итогам 2019 года (пл. Революции, 2, конференц зал, 5-й этаж).
В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).
В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).
В 13 часов состоится пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Будет представлен главный приз конкурса – корона победительницы (Челябинск, ул. Труда, 153, конференц-зал конгресс-отеля «Малахит»).
В 14 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету (Челябинск, Кирова, 114, конференц-зал).
Справка.
19 декабря - День военной контрразведки в России.
19 декабря - День снабженца в России.
19 декабря - Международный день помощи бедным.
19 декабря Русская Православная Церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца.
19 декабря в народном календаре - Никола Зимний.