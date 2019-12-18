Анонсы событий и мероприятий на 19 декабря
Общество
Сегодня, 19:06
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 декабря.

В 9 часов 30 минут состоится заседание правительства Челябинской области (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов 30 минут состоится торжественное награждение цифровых волонтеров (Челябинск, ул. Кирова, 114, 3 этаж).

В 11 часов 30 минут состоится прием главы города Челябинска Натальи Котовой лучших спортсменов и тренеров по итогам 2019 года (пл. Революции, 2, конференц зал, 5-й этаж).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 13 часов состоится пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Будет представлен главный приз конкурса – корона победительницы (Челябинск, ул. Труда, 153, конференц-зал конгресс-отеля «Малахит»).

В 14 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету (Челябинск, Кирова, 114, конференц-зал).

Справка.

19 декабря - День военной контрразведки в России.

19 декабря - День снабженца в России.

19 декабря - Международный день помощи бедным.

19 декабря Русская Православная Церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца.

19 декабря в народном календаре - Никола Зимний.

Автор: 
Любовь Юрина
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