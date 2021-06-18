Анонсы событий и мероприятий на 19 и 20 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 19 и 20 июня.

19 июня, суббота

В 8 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко состоится фитнес-зарядка (Челябинск, улица 60-летия Октября, 11, воркаут площадка парка).

В 10 часов начнется благотворительный автопробег «С «Родной» по родному краю». В автопробеге примут участие женская команда КВН «Олег», а также телеведущий Дмитрий Кононец. Маршрут автопробега проложен от поселка Красное Поле до села Большой Куяш, где состоится основная программа мероприятий. Завершится празднование на Базе отдыха «Fisher». В программе: посещение уникального памятника архитектуры, посадка деревьев, мастер-классы, презентации, дегустации, флешмоб и другие интересные события. Экипажи-участники смогут помочь тяжелобольным детям области, заявить о себе оригинальным оформлением своего автомобиля (сбор - п. Красное Поле, ул. Цветочная, 12а, площадка «Краснопольского сыровара»).

В 10 часов состоится Всероссийский олимпийский день, посвященный XXXII Олимпийским играм в Токио (проводится в онлайн-формате).

В 10 часов 30 минут в рамках проекта «Выходной с Публичкой» состоится мастер-класс по изготовлению держателя для блокнота «СОВУШКА»

В 12 часов на пешеходной части улицы Кирова пройдет стрит-парад джазовых музыкантов в рамках фестиваля «Какой удивительный мир».

С 13 до 18 часов состоятся концерты в рамках стрит-парада джазовых музыкантов. На сцене у почтамта челябинцы будут встречать популярные джаз-коллективы Урала: Молодёжный диксиленд «Kikin’ Jass Orchestra» (Екатеринбург), биг-бэнд ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского под управлением заслуженного артиста России Станислава Бережнова, группы Jazz Brassers, VG Collective, DV-Show квартет Дмитрия Барсукова и другие. (пешеходная часть улицы Кирова, летняя эстрада у Главпочтамта).

С 13 до 17 часов на летней эстраде Горсада им. Пушкина дадут концерт солисты и коллективы Детской джазовой студии «Baby-Jazz».

С 19 часов 30 минут до 21 часа на открытой площадке Государственного исторического музея состоится веселая танцевальная вечеринка ансамбля «Уральский диксиленд».

В 21 час 30 минут состоится фестивальный джем-сешн в баре Jackson’s Bar & Grill, который завершит фестиваль «Какой удивительный мир».

20 июня, воскресенье

В 15 часов 30 минут в поселке Роза (Коркинский район) будет проведена закладка первого камня храма в честь великомученика и целителя Пантелеимона (напротив городской больницы №2).

В 16 часов состоится музыкальный вечер (джаз и танцевальная музыка) в детском парке им. В. В. Терешковой (Челябинск, ул. Рождественского, д. 6).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 июня - Международный день прогулки.

19 июня - Всемирный день детского футбола.

19 июня 2021 года - Всемирный день жонглирования.

19 июня - Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

19 июня в православном календаре - Троицкая родительская суббота.

19 июня в народном календаре - Ларион Пропольник.

20 июня 2021 года - День медицинского работника (отмечается в третье воскресенье июня).

20 июня - Всемирный день беженцев.

20 июня - Всемирный день защиты слонов в зоопарках.

20 июня 2021 года в православном календаре – Троица - День Святой Троицы, Пятидесятница.

20 июня - День отца.

20 июня - День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России.

20 июня в народном календаре – Федот Страж.

20 июня 1945 года в Москву из Берлина доставлено Знамя Победы.