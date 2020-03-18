ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Анонсы событий и мероприятий на 19 марта

Общество
Сегодня, 22:00
Автор: 
Олеся Денисова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 марта.

В 10 часов губернатор Алексей Текслер проведет заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27).

В 10 часов состоится бесплатный урок в Школе цифровой грамотности, посвященный работе в социальных сетях: блогам и интернет-дневникам, популярным соцсетям, а также мерам предосторожности при общении в Интернете (ул. Молодогвардейцев, д. 31, «Точка кипения-Челябинск», первый этаж).

В 10 часов состоится пресс-конференция, посвящённая грядущему паводку и качеству воды на территории Челябинской области (ул. Российская, 67, девятый этаж).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по

аграрной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 18 часов актеры театра Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета выступят с читкой пьесы «Обет» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств», Челябинск, пл. Революции, 1).

СПРАВКА

19 марта - День моряка-подводника в России.

19 марта - Международный день клиента.

19 марта  в нородном кадендаре - Константиновы круги.

19 марта 1906 года Указом императора Николая II созданы подводные силы Российского флота.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Общество
Вчера, 17:08
Анонсы событий и мероприятий на 18 марта
Общество
16.03.20 17:18
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
Общество
13.03.20 18:03
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 марта
Общество
12.03.20 20:54
Анонсы событий и мероприятий на 13 марта
Сегодня, 15:39
В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
Сегодня, 15:24
Алексей Текслер: Пустых полок в магазинах не будет!
Сегодня, 15:07
В Челябинской области поддержат бизнес на период карантинных мер
Сегодня, 14:53
Челябинская область вводит режим повышенной готовности
Сегодня, 14:51
Текслер: Система здравоохранения Челябинской области готова к борьбе с коронавирусом
Сегодня, 14:30
В Челябинской области вводится свободное посещение в школах
Сегодня, 13:41
Прощание с Валерием Ивановым состоится 19 марта
Сегодня, 13:00
В Челябинской области введены ограничения на пересечение границы с Казахстаном
Сегодня, 11:46
Гехт: Чтобы снять обеспокоенность родителей, детям будет сделан анализ на коронавирус
Сегодня, 11:30
Школьникам Челябинской области привьют полезные для окружающей среды экопривычки
Общество
Сегодня, 18:34
Инструкция Минобра: Как школьникам перейти на дистанционное обучение
Общество
Сегодня, 16:00
Гехт: В Челябинской области отмечена вторая волна ОРВИ и гриппа, а не коронавирус
Новости
Сегодня, 19:44
Федерация
В России появится новый дорожный знак
Сегодня, 19:20
Экономика
ВТБ выдал более 100 миллиардов рублей ипотеки с начала года
Сегодня, 19:11
Экономика
Газовики из-за коронавирусной инфекции рекомендуют перейти на дистанционное общение
Сегодня, 14:09
Происшествия
Медики из Златоуста, по вине которых умерла двухлетняя девочка, избегут  наказания
Сегодня, 13:13
Происшествия
Овцы подвели цыганок-мошенниц из Аши
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 13:00
Общество
В Челябинской области введены ограничения на пересечение границы с Казахстаном
Сегодня, 11:30
Общество
Школьникам Челябинской области привьют полезные для окружающей среды экопривычки
Сегодня, 11:16
Общество
Компания «Интерсвязь» продолжает цифровизацию Южного Урала
Вчера, 17:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 18 марта
Вчера, 11:35
Общество
В Челябинской области выявлен новый случай бешенства
Теги
Анонсы
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика