Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 марта.

В 10 часов губернатор Алексей Текслер проведет заседание правительства Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27).

В 10 часов состоится бесплатный урок в Школе цифровой грамотности, посвященный работе в социальных сетях: блогам и интернет-дневникам, популярным соцсетям, а также мерам предосторожности при общении в Интернете (ул. Молодогвардейцев, д. 31, «Точка кипения-Челябинск», первый этаж).

В 10 часов состоится пресс-конференция, посвящённая грядущему паводку и качеству воды на территории Челябинской области (ул. Российская, 67, девятый этаж).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по

аграрной политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 18 часов актеры театра Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета выступят с читкой пьесы «Обет» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств», Челябинск, пл. Революции, 1).

СПРАВКА

19 марта - День моряка-подводника в России.

19 марта - Международный день клиента.

19 марта в нородном кадендаре - Константиновы круги.

19 марта 1906 года Указом императора Николая II созданы подводные силы Российского флота.