Анонсы событий и мероприятий на 19 мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 мая.

Продолжит свою работу ярмарка фермерских товаров. Мероприятие организуется региональным центром «Мой бизнес». Время работы ярмарки 9:00 до 19:00 (Комсомольский пр., 65, рядом с гипермаркетом «Теорема»).

Фестиваль анимации «Мульти-Пульти Фест». В Киноцентре «Импульсе», Центре искусств «Театр+кино» и музее «Россия - моя история» пройдут показы детской и взрослой программ анимационных фильмов «Союзмультфильма». Вход для всех желающих свободный. Программа тут.

В 10 часов в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическому университете начнется форум «Знание.Учитель», в котором примут участие студенты, изучающие педагогику, и молодые специалисты, работающие в сфере образования (пр. Ленина, 69, актовый зал).

В 13 часов в Челябинске откроется музей мототехники «Мотоэпоха». Вы увидите больше сотни мотоциклов, которые иллюстрируют историю развития мототехники с 1930-ых годов. Для всех гостей проведут экскурсию по экспозиции. Вход — свободный (ул. Линейная, 86, к2).

В 14 часов в группе Центра управления регионом в ВК пройдет прямой эфир с Виктором Тихоненко — генеральным директором Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области. Он расскажет о разнице между спецсчётом и счётом регоператора, о начислениях за капремонт и о том, что делать, если на квартире «висит» долг.

В 17 часов в отделе электронных ресурсов Публичной библиотеки начнется мастер-класс по вдохновению, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60, 3-й этаж).

В 16 часов студенты IT-специальностей побывают в компании «Napoleon IT». Профориентационный проект «Цифровой гид» реализуют Минцифры Челябинской области и Центр развития цифровых технологий (Челябинск, ул. Коммуны, 87, 3 этаж).

В 10 часов в Государственном историческом музее Южного Урала откроется новый выставочный проект «Арктика и Антарктика». Экспозиция рассказывает посетителям об удивительных местах нашей планеты: Арктике и Антарктике (ул. Труда, 100).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

19 мая - День рождения пионерской организации (День пионерии).

19 мая - День гороха.

19 мая - День фармацевтического работника.

19 мая - День русской печи.

19 мая - День конной авиации.

19 мая - День рождения «Кубика Рубика».

19 мая - День «Посади что-нибудь».

19 мая - День парусов на горизонте.

19 мая - Всемирный день семейного врача.

19 мая - Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника.

19 мая - День подразделений служебно-боевой подготовки МВД РФ.

19 мая - Международный день виртуального помощника.

19 мая - День пищевой революции.

19 мая - Всемирный день борьбы с гепатитом С.

19 мая - День детских общественных объединений.