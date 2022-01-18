Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 января.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочей поездкой посетит Южноуральский городской округ.

В 9 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию на тему «Зимний сезон в национальном парке «Таганай»». Спикер - директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.

В 12 часов состоится брифинг первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионе.

В 13 часов 30 минут в рамках национального проекта «Экология», а также в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» состоится визит представителей министерства экологии Челябинской области на Челябинский «Завод «ТЕХНО». В программе – знакомство с производством завода, а также осмотр экологического оборудования, модернизация которого позволяет повысить экологическую безопасность предприятия (Челябинск, ул. Валдайская, 5).

В 17 часов состоится мастер-класс бронзового призера Олимпийских игр по дзюдо Юрия Стёпкина. Старший тренер сборной Уральского федерального округа по дзюдо, заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта поделится с молодыми спортсменами секретами своего мастерства и «фирменными» приёмами. Встреча откроет тренировочное мероприятие в рамках подготовки к Кубку губернатора Челябинской области, который состоится 5-6 февраля в Челябинске, и к Всероссийским соревнованиям памяти Н.И. Кузнецов, которые пройдут 11 и 12 февраля в Екатеринбурге (Челябинск, ул. Университетская набережная, 22В, Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А.Е. Миллера).

В 14 часов в зале художественной литературы Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина состоится встреча из цикла «Портрет писателя», посвященная творчеству известной уральской писательницы Анны Матвеевой (ул. Коммуны, 69).

В 15 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 16 часов в пресс-центре «КП-Челябинск» в прямом эфире состоится розыгрыш призов в рамках акции «Башня вакцинации». Специальный гость мероприятия – первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В 16 часов в Публичной библиотеке состоится презентация книги «Сборника документов: к истории тюркского населения Южного Зауралья XVII–XIX вв.». Уникальное издание представит кандидат исторических наук Гаяз Самигулов. Презентация книги «Сборник документов: к истории тюркского населения Южного Зауралья XVII–XIX вв.». (Челябинск, пр. Ленина, 60, Публичная библиотека, третий этаж, читальный зал № 1).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 января в календаре православных праздников - Крещение Господне (Святое Богоявление) у восточных христиан.

19 января в календаре праздников славян – Турицы.

19 января в народном календаре – Крещение, Святое Богоявление.