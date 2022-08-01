Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 2 августа (18+).

В 10 часов 30 минут стартует программа, подготовленная Центральной библиотечной системой Челябинска. Подробная афиша мероприятий. (16+)

В 10 часов начнутся мероприятия детских библиотек Челябинска. Мероприятия предусматривают участие детей от трех лет. Полная программа мероприятий. (3+)

С 11 до 14 часов часов пройдет благотворительная экологическая акция - Сбор вторсырья в помощь животным (ул. Кожзаводская, 100/3). Принимаются любые виды бумажной продукции. (16+)

В 15 часов состоится пешеходная прогулка «По улице Сибирской». Рассказ об историческом центре города. Встреча возле памятника М.И. Глинке (площадь Ярославского, 1) Участие в экскурсии по предварительной записи, телефон 264-73-11. (16+)

В 17 часов в Отделе литературы по искусству ЧОУНБ (пр. Ленина, д. 60, 2-ой этаж) пройдет просмотр фильма «Собачье сердце». (18+)

В 17 часов 30 минут начнет свое заседание ораторский клуб в Публичной библиотеке. Ведущий — актер и тренер-речевик Алексей Урбанович. Выставочный зал, ЧОУНБ (пр. Ленина, д. 60). Контакты: 8 (351) 266-62-96, ckpp@chelreglib.ru. (18+)

В 18 часов 30 минут на летней эстраде Исторического музея Южного Урал (ул. Труда, 100). (18+)

ДЛЯ СПРАВКИ:

1 августа - День Воздушно-десантных войск России.

1 августа – День рождения почтового ящика

1 августа – День Эвенкийской природы

1 августа – в народном календаре Ильин день

Именины 1 августа отмечают Николай, Илья, Кузьма, Афанасий, Леонтий, Сергей, Тихон, Александр, Георгий, Константин, Алексей, Петр, Иван, Федор, Ефим