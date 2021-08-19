Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 августа.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер совершит рабочий визит в Златоустовский городской округ. Глава региона посетит ряд промышленных предприятий, ознакомится с ходом строительства ФОКа, нового многоквартирного жилого дома, осмотрит новые автобусы и проведет встречу с главой Максимом Пекарским.

С 8 до 19 часов состоится второй день сельскохозяйственной выставки «АГРО-2021»:

С 8 до 19 часов - дегустационный конкурс качества продукции;

С 8 до 10 часов - предоставление участниками продукции на конкурс;

С 12 до 18 часов - работа конкурсной комиссии;

С 18 до 19 часов - итоговое совещание конкурсной комиссии;

В 10 часов - начало работы второго дня выставки;

С 10 до 17 часов - аграрная ярмарка вакансий;

С 10 до 19 часов - Уральский Фестиваль Хлеба;

С 10 до 19 часов - работа Центра ветеринарии. Консультации профессиональных ветеринаров. Первичный осмотр домашних животных. Вакцинация животных от Covid-19;

С 10 до 19 часов - работа фермы домашних и диких животных. Выставка сельскохозяйственных и домашних животных. Выставка декоративных птиц;

С 10 до 19 часов - фольклорно-гастрономический фестиваль «АГРО-2021»;

С 11 до 17 часов - фестиваль мастер-классов декоративно-прикладного искусства;

С 12 до 16 часов - работа Центра Здоровья. Бесплатная вакцинация от Covid-19.

В 11 часов 30 минут состоится открытие памятника Петру Сумину на площади перед Историческим музеем Южного Урала. Музей еще раз покажет выставку фотографий Анатолия Колющенко «Петр Иванович Сумин. Фотовыставка к 75-летию народного губернатора Челябинской области» (ул. Труда, 100, площадь перед Историческим музеем Южного Урала).

ДЛЯ СПРАВКИ

20 августа - Всемирный день лени.

20 августа - Всемирный день комара.

20 августа – День рождения Чебурашки.

20 августа в народном календаре - Марины-Пимены.

20 августа 1721 года - пущены знаменитые фонтаны и каскады Петергофа.