Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 июля.

В 11 часов в детской библиотеке № 7 - праздник «Добрый волшебник Александр Волков», посвященный 130-летию писателя (ул. Машиностроителей, 42).

В 11 часов в детской библиотеке № 8 - «Мастерилка». Делаем панно из сухих трав, цветов и семян (ул. Смирных, 13А).

В 12 часов в детской библиотеке № 11 состоится шахматный турнир «Белая ладья» (Комсомольский пр., 53).

В 14 часов библиотека № 14 им. Н.В. Гоголя приглашает на встречу «Читаем детям. Читаем вслух» (ул. Воровского, 23В).

В 14 часов в детской библиотеке № 12 - занимательная мозаика. Час собирания пазлов (ул. 40-летия Победы, 6).

В 14 часов 30 минут в детской библиотеке № 10 им. Л. А. Преображенской - играем в уголки на шахматной доске (Комсомольский пр., 41).

В 15 часов в детской библиотеке № 13 - шахматная викторина (Шоссе Металлургов, 53А).

Для справки:

20 июля - Международный день шахмат.

20 июля - Международный День Торта.

20 июля 2121 года у мусульман Курбан Байрам - праздник жертвоприношения.

20 июля в народном календаре – Авдотья Сеногнойка.

20 июля 1924 года основана Международная шахматная федерация.