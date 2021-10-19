Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 октября.

В 10 часов представителей СМИ познакомят с новой методикой лечения астмы у взрослых пациентов, которые успешно применили в Челябинской областной клинической больнице Журналисты смогут пообщаться с пациенткой, врачами-пульмонологами, учеными и увидеть процедуру собственными глазами (ул.Воровского,70, ЧОКБ, корпус 5).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Какие проекты для молодежи Южного Урала будут реализованы благодаря грантам губернатора».

В 12 часов 30 минут директор Челябинской государственной филармонии Алексей Пелымский и дирижер симфонического оркестра Адик Абдурахманов примут участие во Всероссийской переписи населения примет участие. Также в здании концертного зала им. С. С. Прокофьева будет работать мобильная переписная бригада для музыкантов симфонического оркестра (Труда, 92А, концертный зал им. С.С. Прокофьева).

С 12 до 13 часов в рамках молодежного образовательного форума «Территория смыслов» состоится разговор экспертов с молодежью в формате «Диалог на равных» на тему «Профессионалы, добившиеся успеха в регионе». В течение дня также запланированы концепт-сессии, деловые игры и работа по созданию проектов (посёлок Лазурный, озеро Сугояк, Молодежный комплекс Черемушки).

В 13 часов состоится пресс-конференция «В бизнес на шпильках» (ул. Российская, 67, пресс-центре «АиФ-Челябинск», девятый этаж).

С 17 часов 20 октября по 17 часов 24 октября впервые состоится онлайн-квест «Знатоки истории пожарной охраны. Челябинская область». Организаторы - пожарно-техническая выставка и портал вдпо.рф. Конкурс пройдёт на портале вдпо.рф. Участники смогут проверить себя в знаниях правил безопасности, истории пожарной охраны и добровольчества России и Южного Урала.

ДЛЯ СПРАВКИ

20 октября - Международный день авиадиспетчера.

20 октября - Международный день поваров.

20 октября - Международный день ленивца.

20 октября - День военного связиста в России.

20 октября - Всемирный день борьбы с остеопорозом.

20 октября - День образования Приморского края.

20 октября в народном календаре – Сергей Зимний.

20 октября 1714 года царь Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме Санкт-Петербурга.