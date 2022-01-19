Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 января.

В 10 часов на платформе Zoom состоится конференция «Чистый воздух для здоровья и климата.

Программа:

В 10 часов - открытие конференции.

В 10 часов 30 минут - приветственное слово (Максим Корольков, руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух»).

В 10 часов 30 минут - влияние загрязнения воздуха на здоровье людей. Хронические заболевания легких в условиях крупного промышленного города.

С 11 часов до 13 часов 30 минут - возможности снижения вредных выбросов в Челябинске. Цели Федерального проекта «Чистый воздух» в Челябинске и способы их достижения.

С 14 часов 30 минут до 16 часов - мониторинг качества воздуха. Текущая организация и перспективы развития мониторинга качества воздуха в Челябинске. Общественный сигнальный мониторинг в Челябинске.

С 16 до 17 часов - модерируемая дискуссия «Предложения по открытости информации о вредных выбросах в атмосферу и улучшению качества воздуха в Челябинске».

В 11 часов в большом зале Публичной библиотеки пройдет мероприятие, посвященное открытию Года культурного наследия народов России. Будет подписано соглашение о Сотрудничестве Ассамблеи народов Челябинской области и Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Помимо этого собравшихся ждёт презентация совместных проектов Ассамблеи и ЧОУНБ в рамках Года культурного наследия народов Челябинской области, выступление народных коллективов, презентация видео ресурса ЧОУНБ «С миру по сказке» и проекта 2022 года «Блюда от верблюда: какой на вкус Южный Урал», выставка национальных костюмов народов Челябинской области (от Центра народного единства), книжная выставка «Культура и ремесла народов Южного Урала» (Челябинск, пр. Ленина, 60).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (Челябинск, Кирова, 114).

В 12 часов 30 минут состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике (Челябинск, Кирова, 114).

В 14 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству (Челябинск, Кирова, 114).

В 16 часов 30 минут состоится открытие выставки сообщества коллажистов «Руки-Ножницы» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15, Камерный театр).

В 18 часов 30 минут на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки» в Музее изобразительных искусств пройдет мастер-класс по автоматическому рисунку. Посетителям после просмотра выставки будет предложено поэкспериментировать с освобождением своего сознания. При автоматическом рисовании рука как

бы свободно и случайно перемещается по листу, рождая самые необычные линии и формы. Подобная техника использовалась сюрреалистами, чтобы преодолеть узость мысли (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 18 часов 30 минут в Музее изобразительных искусств на выставке «Гвидо Рени и искусство Италии XVII века» состоится мастер-класс по изготовлению календаря в технике штамповки. Посетители освоят технику печати ксилографии и создадут полезный подарок для себя или близких с видами главных архитектурных сооружений музея (Челябинск, ул. Труда, 92А).

ДЛЯ СПРАВКИ

20 января - День Республики Крым.

20 января - День осведомленности о пингвинах.

20 января - Всемирный день любителей сыра.

20 января в православном календаре – Празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

20 января в народном календаре – Иван Бражник.