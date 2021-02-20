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Анонсы событий и мероприятий на 21, 22, 23 и 24 февраля

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Анонсы событий и мероприятий на 21, 22, 23 и 24 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21, 22, 23 и 24 февраля.

Воскресенье, 21 февраля:

В 11 часов челябинский театр живописи и теней «Скарабей» ждет юных зрителей на теневую историю «Сказка о рыбаке и рыбке» (проспект Ленина, 5, возрастная категория 0+).

В 12 часов челябинский театр живописи и теней «Скарабей» покажет песочный спектакль «Путешествие голубой стрелы» (проспект Ленина, 5, возрастная категория 6+).

С 13 до 16 часов жители Челябинска приглашаются на бесплатное тестирование на коронавирус методом ПЦР в ТРК «Алмаз», в «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64).

С 13 до 16 часов можно будет пройти бесплатное тестирование на коронавирус методом ПЦР (Челябинск, ТРК «Горки», улица Артиллерийская, 136).

С 14 до 17 часов жители Челябинска приглашаются на бесплатное тестирование на ковид методом ПЦР в ТРК «Куба» (улица Цвиллинга, 25).

Понедельник, 22 февраля:

В 7 часов 30 минут состоится пресс-тур из Челябинска в Верхний Уфалей, на авторскую гонку «Созвездие гончих псов», в рамках которой также пройдут чемпионат и первенство Челябинской области по снежным дисциплинам ездового спорта (сбор СМИ по адресу: улица Цвиллинга, 27, областное правительство).

С 13 до 16 часов жители Челябинска приглашаются на бесплатное тестирование на коронавирус методом ПЦР в ТРК «Алмаз», в «Леруа Мерлен» (Копейское шоссе, 64).

С 14 до 17 часов можно будет пройти бесплатное тестирование на коронавирус методом ПЦР в ТРК «Горки» Челябинска (улица Артиллерийская, 136).

23 февраля, вторник:

В 13 часов в Челябинске состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества (проспект Ленина, 35, Центр международной торговли).

24 февраля, среда:

С 10 до 11 часов будет проходить прямая линия телефонной связи граждан с исполняющим обязанности руководителя СУ СКР по Челябинской области Степаном Ивановичем Шульгой. На телефон прямой линии: (351) 728-58-49 можно будет обратиться с предложениями и заявлениями о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных интересов заявителя или других лиц, а также с жалобами на действия (бездействие) и решение следователей и руководителей следственных органов следственного комитета Российской Федерации.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет в режиме онлайн пресс-конференцию «90 лет ГТО. Зачем жителям Челябинской области сегодня сдавать нормативы». В качестве спикера выступит руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Беленков.