Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 апреля.

В 9 часов состоится открытие молодёжного образовательного форума «Время молодых». Программа форума включает в себя презентацию серии мероприятий проекта «Время молодых», посвященных развитию молодежного парламентаризма в городе Челябинске, работу секций по направлениям Стратегии социально-экономического развития города Челябинска до 2035 года, открытые дискуссии (пр. Ленина, 76, ЮУрГУ, актовый зал).

В 9 часов начнется регистрация на всероссийскую научно-практическую конференцию "Духовные аспекты национальной безопасности России". Открытие конференции в 10 часов (Челябинск, пр. Ленина 26А, гранд-отель ВИДГОФ).

В 10 часов в Кыштыме начнется Региональный фестиваль лучших практик. В нем участвуют педагоги, методисты и руководители образовательных организаций Челябинской области, а также начальники городских Управлений образования (ул. Интернационала, 103, Дом культуры «Металлургов»)

С 10 до 15 часов состоится IV городской фестиваль-смотр клубных формирований муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа «АРТ-ФОРУМ» в номинации «Инструментальное творчество» (Челябинск, пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1, ДК «Сокол»).

В 11 часов в Озерске состоится личный прием граждан Уполномоченным по правам человека Челябинской области. На прием будут приглашены глава муниципалитета, депутаты Законодательного собрания, представители контрольно-надзорных, правоохранительных и иных органов. Запись по телефону 8 (351)737-15-41 (Озерск, пр. Ленина, 30А, администрация округа).

В 12 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Zoom» с прямым включением из Танзании. Известный челябинский зоозащитник, основатель приюта «Спаси меня» Карен Даллакян расскажет о том, почему львенка Симбу и леопарда Еву временно перевели из реабилитационного центра Kilimanjaro Animal C.R.E.W. в зоопарк города Табора, в каком состоянии находятся звери, и какова их дальнейшая судьба.

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области. Сбор СМИ в 13:30 (ул. Цвиллинга, 27, зал приемов, шестой этаж).

В 18 часов состоится интереснейшая встреча с Андреем Старцевым, одним из авторов выставки «Уральское чудо. Каменный цветок». Андрей Старцев – скульптор, график и ювелир, широко известный жителям нашего города хотя бы потому, что он автор герба Челябинска. Государственный исторический музей Южного Урала, восточная башня, большой выставочный зал (Челябинск, ул. Труда, 100).

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

21 апреля - Мусульманский праздник разговения «Ураза-Байрам».

21 апреля - Международный день пряника.

21 апреля - День тяжёлых последствий.

21 апреля - День главного бухгалтера (День Главбуха).

21 апреля - День чемоданов.

21 апреля - День «Iron Maiden».

21 апреля - День создания Морских сил Дальнего Востока.

21 апреля - День местного самоуправления РФ.

21 апреля - День «Громких слов».

21 апреля - Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

21 апреля - Всемирный день кроншнепа.

21 апреля - День национального костюма в Башкортостане.

21 апреля в православном календаре отмечают праздник три иконы Божией матери: «Живоносный Источник», «Георгиевская» и «Богородица на Престоле».