Анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 мая

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Борьба с наркотиками
Транспорт
Голодовка в Розе
Банкротство ЗМЗ
Челябинск минирование
коронав
Дело Жана Мезенцева
Педофилы
АгроПлюс
карантин
Арест Юрия Серебренникова
Жизнь на минималках
Арест Ардабьевского
День редких заболеваний
Физкультминутки
Дело Артура Дамерта
Глазами краеведа
Экология
Арест Николая Сандакова
Наркотики
Экспедиция ЧелГУ
Дело Дмитрия Замятина
Дело Попова и Щербаковой
Переселение поселка Роза
Здоровье
Бунт в копейской колонии
Дело Александра Путина
корона
Дело Продкорпорации
Сельское хозяйство
День Победы
Учения стран ШОС
Коронавирус
Ситуация на Украине
Арест Лемешевского
Образование
Выборы в Госдуму
Мусор
Паводок
Метро в Челябинске
Клещи
Спецоперация на Украине
Лесные пожары
Дороги
Физкультминутка
Бюджет
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Образование
Учения стран ШОС
Переселение поселка Роза
Дело Продкорпорации
Картина маслом
Коронавирус
Экспедиция ЧелГУ
Лесные пожары
карантин
Поправки в Конституцию
Бюджет
День Победы
Коррупция в филиале ЧелГУ
Дело Артура Дамерта
Дело Корецкого
Дело Извекова
ЖКХ
Дело Виктора Щекотова
Дело Андрея Косилова
Дело Скрынника
Мусор
Паводок
Дело Александра Путина
Голодовка в Розе
Арест Николая Сандакова
ЗСО
Педофилы
Тефтелев коррупция
Бунт в копейской колонии
Ситуация на Украине
Арест Лемешевского
Мирная миссия-2007
Банкротство ЗМЗ
Арест Юрия Серебренникова
Физкультминутки
Сельское хозяйство
корона
Дело Дмитрия Замятина
Спецоперация на Украине
Детское питание
Протесты медиков
Челябинск минирование
Анонсы
Метро в Челябинске
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшие трое суток Урал, в том числе и Челябинская область, по-прежнему останется центром при
20.05.2022

Челябинская область остаётся во власти циклонов – дожди со снегом и похолодание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области родственникам троих погибших в специальной операции на Украине магнитогорце
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
20.05.2022

Родным троих магнитогорцев передали ордена Мужества их погибших в борьбе с нацизмом сыновей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Советском районе Челябинска продолжается благоустройство общественных пространств. Главный прое
20.05.2022

В Челябинске в самом разгаре благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящую субботу, 21 мая, Челябинская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь музе
20.05.2022

Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы активно обсуждают в социальной сети бабушку со знаменем Победы – такое патриотическое г
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
20.05.2022

Челябинцы благодарят земляков за бабушку со знаменем Победы
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2022

«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2022

ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Челябинской области до 15 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2022

В Челябинске закроют движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2022

Школьники из двух территорий представят Южный Урал на «Президентских состязаниях»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2022

Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
Анонсы
Общество
20.05.2022 18:40

Анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 мая

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 21 и 22 мая (18+).

21 мая, суббота

В 10 часов заповедник «Аркаим» присоединится ко всемирной акции «Ночь музеев». Программа.

С 10 до 20 часов будет проходить открытое первенство Челябинской области по автомодельному спорту в классе трассовых моделей. Побороться за победу и показать мастерство пилотирования предстоит самым младшим школьникам (Челябинск, ул. Черкасская, 1А).

В 10 часов в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова начнется молодежный бизнес-интенсив «В деле!». Это федеральный просветительский проект Российского общества «Знание». Участники мастер-классов, лекций и практикумов узнают, как начать собственное дело, презентовать проект, правильно вести коммуникацию с партнерами и подрядчиками (Магнитогорск, проспект Ленина, д. 38).

С 10 до 20 часов в ЮУрГУ состоится гала-концерт международного фестиваля творчества «Вместе» в актовом зале главного корпуса. Мероприятия проходит по пяти номинациям: патриотическая песня, хореография, художественное слово, исполнители на народных инструментах и арт-забавы (Челябинск, пр. Ленина, 76).

В 10 часов 30 минут в Челябинске состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Центральный старт запланирован на территории муниципальной лыжной базы (Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 2А).

Программа:

В 10 часов 30 минут – работа комиссии по допуску участников соревнований;

В 11 часов 30 минут – торжественная церемония открытия соревнований;

В 12 часов – старт спортивных забегов;

В 12 часов 30 минут - начало забега «лабиринт» для юных участников;

В 12 часов 40 минут – старт команд Калининского и Центрального районов;

В 13 часов – старт команд Тракторозаводского и Курчатовского районов;

В 13 часов 20 минут – старт команд Ленинского, Советского и Металлургического районов;

В 13 часов 45 минут – старт велосипедистов;

В 15 часов – церемония закрытия.

В 11 часов в Челябинске стартует Кубок Челябинской области по тайскому боксу «Открытый ринг» (Челябинск, ул. Марченко 28, Дворец спорта «Надежда»).

Программа:

В 11 часов – предварительные поединки.

В 12 часов – церемония открытия соревнований.

В 12 часов 30 минут – предварительные поединки и полуфиналы.

В 12 часов в Челябинске состоится юбилейный ХХ Славянский собор. Программа.

В 12 часов состоится закрытие выставки «Свет фресок Дионисия – миру» (мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183).

В 12 часов 30 минут - заседание философского клуба Челябинского государственного института культуры «Поэт в России больше, чем поэт!» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60).

В 14 часов - спектакль «Портрет души» молодежного православного театра «Белая птица» (конференц-зал Челябинской епархии, ул. Кыштымская, 34).

В 12 часов в рамках VIII фестиваля современного искусства «Дебаркадер» состоится мотофестиваль «ПОЛОW.O.D.ЬЕ» (на всех площадках исторического музея Южного Урала и новой городской набережной). Планируется выставка ретро-техники.

В 12 часов к акции «Ночь музеев» присоединится Челябинский государственный музей изобразительных искусств. Программа охватит не только выставочные залы (на площади Революции, 1 и улице Труда, 92А), но и внедрится в городское пространство.

В 12 часов в рамках работы выставки «Салют, Пионерия!» состоится презентация книги «Хранилище времени» челябинского писателя Шевченко Александра Александровича (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал Челябинского центра искусств).

В 12 часов 15 минут состоится творческое выступление учеников Детской школы искусств № 5 в «Дом Аквариум» (ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

В 13 часов в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Челябинский театр песочной живописи и теней «Скарабей» представит интерактивный драматический спектакль «Робот. Перезагрузка» (6+) (Челябинск, пр. Ленина, 5).

В 14 часов в рамках XX Славянского научного собора состоится спектакль «Портрет души» Молодежного православного театра «Белая птица» (зал Челябинского епархиального управления, ул. Кыштымская, 34).

В 15 часов Всероссийская акция «Ночь музеев» начнется в государственном историческом музее Южного Урала (Челябинск, ул. Труда, 100). Программа.

В 16 часов в ЮУрГУ пройдет онлайн-заседание Клуба естественных наук имени Бориса Зельдовича. Участники встречи обсудят, как в спектре обычных физических экспериментов проявляются осцилляции Земли, Солнца.

В 22 часа в летнем кинотеатре под открытым небом – художественный фильм «Служебный роман» (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина).

22 мая, воскресенье

С 8 до 16 часов в Челябинске пройдет VI Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Спортсмены и любители пробегут дистанцию по улицам Салавата Юлаева, Академика Макеева, Университетской набережной и улице Северо-Крымская. На время проведения состязаний движение транспорта по маршруту забега будет закрыто.

В 11 часов в Челябинске стартует Кубок Челябинской области по тайскому боксу «Открытый ринг» (Челябинск, ул. Марченко 28, Дворец спорта «Надежда»).

Программа:

В 11 часов – финальные поединки.

В 12 часов – церемония награждения победителей.

В 9 часов 30 минут на учебном стадионе МЧС состоится Первенство по конному спорту. Зрители увидят красочную костюмированную манежную езду под музыку и смогут поболеть за спортсменов, участвующих в соревновании по выездке и по конкуру (Челябинск, Советский р-н, учебный стадион МЧС по ул. Троицкая, 1Г, проезд по ул. Рылеева между домами 16 и 16А).

В 12 часов 30 минут состоится тест по иппотерапии для людей с ограниченными возможностями.

С 12 до 15 часов в рамках юбилейного ХХ Славянского собора - проект «Территория развития - Центр мастеров» (приход храма прп. Сергия игумена Радонежского, пр. Победы, 398).

Программа:

– выставка-презентация работ четырех комплексных направлений проекта;

– интерактивные площадки с проведением мастер-классов по четырем направлениям проекта;

– литературно-музыкальное кафе в русском стиле «Горница».

В 12 часов Центральная детская библиотека им. А. М. Горького в Челябинске организует встречу с сотрудниками и питомцами Фонда зоозащиты «Спаси меня». В гости к ребятам придут: африканский еж, кролик, шиншилла и кошка. Сотрудники расскажут о том, чем занимается фонд, поделятся интересными историями спасения животных (ул. Коммуны, 69).

В 13 часов в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки покажет мюзикл для всей семьи по мотивам сказки Л. Кэролла «Алиса в стране чудес» (6+) (Челябинск, площадь Ярославского, 1).

Во всех городских библиотеках Челябинска стартует увлекательный библиотечный марафон, посвящённый Общероссийскому Дню библиотек. Он продлится до 29 мая.

- на протяжении недели в каждой из 30 библиотек будут проходить разнообразные события и активности для детей и взрослых на все вкусы и интересы.

- в эти дни состоится Библиотечная неделя «Библиотека без границ». Посетителей ждут квесты, батлы, книжные новинки, конкурсные программы, концерты, поэтические встречи, мастер-классы, пешеходные экскурсии по городу и другие сюрпризы.

- пройдет акция «Забывчивый читатель». Без объяснения причин и штрафных санкций можно сдать библиотечные книги, неважно кем и когда взятые.

- проект «Живая библиотека».

- акция «Книжный дресс-код».

ДЛЯ СПРАВКИ

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

21 мая - День военного переводчика в России.

21 мая - День Тихоокеанского флота.

21 мая - День полярника.

21 мая - День инвентаризатора (День работника БТИ).

21 мая - Международный день чая.

21 мая 2022 года - День калмыцкого чая (отмечается в третью субботу мая).

21 мая 2022 года – Всероссийская акция «Ночь музеев».

21 мая в православном календаре - День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей.

21 мая в народном календаре – Иван Долгий.

21 мая 1502 года испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены.

21 мая 1731 года - начало основания Тихоокеанского флота.

21 мая 1837 года началась первая в России шахматная партия по переписке.

21 мая 1937 года начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1».

22 мая - Международный день биологического разнообразия.

22 мая – Всероссийский день бассейновой индустрии.

22 мая в православном календаре – празднование в честь перенесения мощей святителя и чудотворца Николая.

22 мая в народном календаре - Никола Вешний.

22 мая 1524 года основан Новодевичий монастырь в Москве.

22 мая 1856 года - День основания Третьяковской галереи.

22 мая 1911 года основана Международная федерация кинологов.

22 мая 1940 года в СССР учреждена медаль «Серп и Молот» – знак отличия Героя Социалистического Труда.

Автор: Любовь Юрина
Анонсы
Новости по тегу: Анонсы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 20 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 18 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 16 мая
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Спорный проект расширения улицы Худякова в Челябинске обсудили специалисты в облас
Среда обитания
Дороги

Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске

19.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске возобновили работы по обособлению трамвайных путей, но согласованы ли они с ГИБДД до
Общество
Дороги

В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей

18.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске во второй раз пройдет полюбившийся горожанам и гостям областной столицы фестиваль пе
Общество

В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю

18.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область входит в ТОП-20 самых дорогих в Российской Федерации по стоимости санато
Общество

Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха

17.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители челябинского поселка Чурилово бьют тревогу по поводу засохших деревьев вдоль улицы Сергея
Среда обитания

Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова

16.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На повестке дня для нашей страны остро стоит вопрос о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. Но, к
Есть мнение
Спецоперация на Украине

Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»

16.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшие трое суток Урал, в том числе и Челябинская область, по-прежнему останется центром при
20.05.2022

Челябинская область остаётся во власти циклонов – дожди со снегом и похолодание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области родственникам троих погибших в специальной операции на Украине магнитогорце
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
20.05.2022

Родным троих магнитогорцев передали ордена Мужества их погибших в борьбе с нацизмом сыновей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Советском районе Челябинска продолжается благоустройство общественных пространств. Главный прое
20.05.2022

В Челябинске в самом разгаре благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящую субботу, 21 мая, Челябинская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь музе
20.05.2022

Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы активно обсуждают в социальной сети бабушку со знаменем Победы – такое патриотическое г
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
20.05.2022

Челябинцы благодарят земляков за бабушку со знаменем Победы
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

20.05.2022 18:50

В выходные в Челябинской области – ночные заморозки и дожди, местами со снегом

20.05.2022 18:40

Анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 мая

20.05.2022 18:03

«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом

20.05.2022 17:20

ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Челябинской области до 15 миллионов рублей

20.05.2022 17:10

Челябинская область остаётся во власти циклонов – дожди со снегом и похолодание

20.05.2022 17:04

В Челябинске закроют движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок

20.05.2022 16:58

Родным троих магнитогорцев передали ордена Мужества их погибших в борьбе с нацизмом сыновей

20.05.2022 16:48

Школьники из двух территорий представят Южный Урал на «Президентских состязаниях»

20.05.2022 16:47

Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей

20.05.2022 16:28

Скоков наградил отличившихся сотрудников ГИБДД Челябинска

20.05.2022 16:26

В Челябинской области расширен перечень случаев заключения госконтракта в упрощенном порядке

20.05.2022 16:25

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

20.05.2022 16:07

Нейрохирурги ЧОКБ получили чудо-помощника в проведении операций

20.05.2022 15:21

В Челябинске в самом разгаре благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы

20.05.2022 15:19

На озере Мыркай утонул мужчина

20.05.2022 14:46

Курчатовцев приглашают выбрать в родном районе объект благоустройства 2023 года

20.05.2022 14:22

В Челябинске закрыли переезд от Енисейской в сторону ОПМС-2

20.05.2022 13:41

Челябинцев приглашают окунуться в удивительный мир джаза

20.05.2022 13:28

В Челябинске водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку

20.05.2022 13:21

Челябинцев ждут «Любовные песни» и «Вальпургиева ночь» от соседей

20.05.2022 13:12

Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая

20.05.2022 12:45

По требованию прокуратуры в Каслях прикрыт нелегальный дом для престарелых

20.05.2022 12:40

Команда ММК завоевала «бронзу» всероссийского фестиваля ГТО

20.05.2022 12:38

Волонтер из Франции задает Макрону неудобные вопросы

20.05.2022 12:07

Южноуральцы занимают в банках на покупку жилья в среднем 2,2 миллиона

20.05.2022 12:05

Текслер и Решетников обсудили вопросы реализации антикризисных мер

20.05.2022 11:48

Челябинские пожарные приняли участие в международной акции «Сад памяти»

20.05.2022 11:47

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 25 мая

20.05.2022 11:46

За сутки заболело ковидом и выздоровело по 122 южноуральца, умерло трое

20.05.2022 11:45

Челябинцы благодарят земляков за бабушку со знаменем Победы

20.05.2022 11:25

Прокуратура настаивает на уголовном деле: в челябинском аэропорту выявлены нарушения в работе общепита

20.05.2022 11:24

На смену Пионерии придёт «Большая перемена»

20.05.2022 11:17

Доля электронных продаж достигла более 66 % с начала 2022 года

20.05.2022 11:00

Простые, но эффективные упражнения для рук

20.05.2022 11:00

В Златоусте осуждены машинисты тепловозов, похищавшие дизельное топливо

20.05.2022 10:59

Юниорская команда «Уралочки» стала серебряным призером первенства России

20.05.2022 10:57

Скотт Риттер рассказал, какой подарок сделал Байден Путину

20.05.2022 10:29

Рогозин рассказал о разрушительной силе «Сармат»

20.05.2022 10:12

Текслер внес в ЗСО законопроекты, направленные на поддержку бизнеса

20.05.2022 09:56

Таинственный долгожитель: пять фактов о водяном тигре Таганая

20.05.2022 09:47

В Челябинске изменилось расписание автобуса №25с

19.05.2022 20:12

«Почему нет свежих овощей и как питаться в школе детям-аллергикам?»: челябинцы обсудили школьные столовые

19.05.2022 17:41

Анонсы событий и мероприятий на 20 мая

19.05.2022 17:36

В Карабаше открыли виртуальный концертный зал

19.05.2022 17:30

В пятницу в Челябинской области – местами дожди

19.05.2022 17:29

В Челябинске спасли пациента со свищом между пищеводом и бронхом

19.05.2022 17:05

Челябинская «Сцена-2022»: 32 года и 15 спектаклей для детей

19.05.2022 17:02

Челябинка пожаловалась Котовой на недоступную для велосипедистов среду

19.05.2022 17:01

Почти четырех миллионов лишилась жительница Магнитогорска, поверив незнакомцу

19.05.2022 16:59

Иностранцам запретят пользоваться услугами суррогатного материнства в РФ

19.05.2022 16:45

В Бредах найден мертвым восьмилетний мальчик

19.05.2022 16:27

Мусоросортировочный комплекс и полигон в Магнитогорске готовы к работе

19.05.2022 16:26

В Челябинске в период реконструкции тепловых сетей перекроют движение на Доватора

19.05.2022 16:22

НАТОвский переворот, борьба добра со злом - основные тезисы финского «сепаратиста»

19.05.2022 16:03

LADA стала официальным автомобилем «Шелкового пути»

19.05.2022 15:52

Народный фронт отправил на Донбасс 63 вагона с гуманитаркой

19.05.2022 15:46

Расширенная сеть 4G билайн увеличила возможности клиентов

19.05.2022 15:15

В школах Челябинской области начались «Последние звонки»

19.05.2022 15:10

Вышел со спортплощадки через дверь – уперся в бордюр: парадоксы Челябинска

19.05.2022 15:08

Польские и американские корреспонденты притворяются российскими журналистами

19.05.2022 14:45

В Челябинске начинается сезон капитальных ремонтов сетей

19.05.2022 14:43

Школьникам Магнитогорска повара не докладывали порции. Возбуждены дела

19.05.2022 14:38

Челябинская «семерка» вернулась на Российскую

19.05.2022 14:13

«Белый журавлик» учится летать, или Как одна девочка поменяла порядок кастинга

19.05.2022 13:55

В Ленинском районе продолжается масштабное благоустройство

19.05.2022 13:47

ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 миллиардов рублей

19.05.2022 13:46

Минздрав Челябинской области возглавила Агата Ткачева

19.05.2022 13:14

Азовец Паламарчук доставлен в СИЗО Ростова

19.05.2022 13:00

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления

19.05.2022 12:42

В 2022 году в Челябинской области построят 13 детсадов и семь школ

19.05.2022 12:33

Челябинцам устроили «ловушку» возле института путей сообщения

19.05.2022 12:30

Экспедиция «Донбасс -3» отправилась из Челябинска в Ясиноватую

19.05.2022 12:28

В Магнитогорске назначен новый прокурор

19.05.2022 12:24

ММК презентует свои достижения на рынке трубной продукции участникам общероссийской конференции

19.05.2022 12:10

Экс-чиновника из Чесмы, который получил взятку ячменем, оставили на свободы

19.05.2022 11:50

В Челябинской области увеличат размер выплаты на приобретение газового оборудования

19.05.2022 11:48

Могут, когда захотят: беседка на Пермской обрела новую крышу и сменила место жительства

19.05.2022 11:31

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления

19.05.2022 11:28

КСП проанализировала цены на детскую стоматологию в Челябинске

19.05.2022 10:56

Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске

19.05.2022 10:48

Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотиков

19.05.2022 10:47

Иван Засурский займется в США проблемами климата

19.05.2022 10:41

Замкомандира «Азова» сдался в плен российским военным

19.05.2022 10:35

На Митрофановском кладбище поставлен крест?

19.05.2022 10:32

Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом

19.05.2022 10:29

Сложившаяся на Челябинском цинковом заводе трудовая династия победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»

19.05.2022 10:22

Правительство увеличило максимум ипотечного кредита с использованием льготной ставки

19.05.2022 10:14

Между Челябинском и Миассом 20 мая будет курсировать «Вагон здоровья»

18.05.2022 20:04

Анонсы событий и мероприятий на 19 мая

18.05.2022 19:55

В четверг в Челябинской области – ливни, грозы, град и сильный ветер

18.05.2022 18:48

Челябинский театр приглашает на психологические тренинги

18.05.2022 18:31

В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано пять человек

18.05.2022 18:15

Вице-премьер рассказал об основных образцах современного российского оружия

18.05.2022 17:32

Егоров ищет того, кто докажет целесообразность строительства трамвайной ветки в Ленинский район Челябинска

18.05.2022 17:13

АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» за 2021 год

18.05.2022 17:08

Челябинец избил семилетнюю дочь

18.05.2022 16:59

Южноуральскую землю передадут для памятной стелы, которая будет установлена на территории «Невского пятачка»

18.05.2022 16:31

ММК готовит к запуску в ОЭЗ «Тольятти» уникальный логистический центр

18.05.2022 16:06

«Прорыв» отправлен в российскую армию

18.05.2022 15:49

Штормовое предупреждение для южноуральцев продлено до конца суток 18 мая