Анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 мая

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 21 и 22 мая (18+).

21 мая, суббота

В 10 часов заповедник «Аркаим» присоединится ко всемирной акции «Ночь музеев». Программа.

С 10 до 20 часов будет проходить открытое первенство Челябинской области по автомодельному спорту в классе трассовых моделей. Побороться за победу и показать мастерство пилотирования предстоит самым младшим школьникам (Челябинск, ул. Черкасская, 1А).

В 10 часов в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова начнется молодежный бизнес-интенсив «В деле!». Это федеральный просветительский проект Российского общества «Знание». Участники мастер-классов, лекций и практикумов узнают, как начать собственное дело, презентовать проект, правильно вести коммуникацию с партнерами и подрядчиками (Магнитогорск, проспект Ленина, д. 38).

С 10 до 20 часов в ЮУрГУ состоится гала-концерт международного фестиваля творчества «Вместе» в актовом зале главного корпуса. Мероприятия проходит по пяти номинациям: патриотическая песня, хореография, художественное слово, исполнители на народных инструментах и арт-забавы (Челябинск, пр. Ленина, 76).

В 10 часов 30 минут в Челябинске состоятся всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». Центральный старт запланирован на территории муниципальной лыжной базы (Челябинск, ул. Лесопарковая, д. 2А).

Программа:

В 10 часов 30 минут – работа комиссии по допуску участников соревнований;

В 11 часов 30 минут – торжественная церемония открытия соревнований;

В 12 часов – старт спортивных забегов;

В 12 часов 30 минут - начало забега «лабиринт» для юных участников;

В 12 часов 40 минут – старт команд Калининского и Центрального районов;

В 13 часов – старт команд Тракторозаводского и Курчатовского районов;

В 13 часов 20 минут – старт команд Ленинского, Советского и Металлургического районов;

В 13 часов 45 минут – старт велосипедистов;

В 15 часов – церемония закрытия.

В 11 часов в Челябинске стартует Кубок Челябинской области по тайскому боксу «Открытый ринг» (Челябинск, ул. Марченко 28, Дворец спорта «Надежда»).

Программа:

В 11 часов – предварительные поединки.

В 12 часов – церемония открытия соревнований.

В 12 часов 30 минут – предварительные поединки и полуфиналы.

В 12 часов в Челябинске состоится юбилейный ХХ Славянский собор. Программа.

В 12 часов состоится закрытие выставки «Свет фресок Дионисия – миру» (мультимедийный парк «Россия – моя история», ул. Труда, 183).

В 12 часов 30 минут - заседание философского клуба Челябинского государственного института культуры «Поэт в России больше, чем поэт!» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60).

В 14 часов - спектакль «Портрет души» молодежного православного театра «Белая птица» (конференц-зал Челябинской епархии, ул. Кыштымская, 34).

В 12 часов в рамках VIII фестиваля современного искусства «Дебаркадер» состоится мотофестиваль «ПОЛОW.O.D.ЬЕ» (на всех площадках исторического музея Южного Урала и новой городской набережной). Планируется выставка ретро-техники.

В 12 часов к акции «Ночь музеев» присоединится Челябинский государственный музей изобразительных искусств. Программа охватит не только выставочные залы (на площади Революции, 1 и улице Труда, 92А), но и внедрится в городское пространство.

В 12 часов в рамках работы выставки «Салют, Пионерия!» состоится презентация книги «Хранилище времени» челябинского писателя Шевченко Александра Александровича (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал Челябинского центра искусств).

В 12 часов 15 минут состоится творческое выступление учеников Детской школы искусств № 5 в «Дом Аквариум» (ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

В 13 часов в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Челябинский театр песочной живописи и теней «Скарабей» представит интерактивный драматический спектакль «Робот. Перезагрузка» (6+) (Челябинск, пр. Ленина, 5).

В 14 часов в рамках XX Славянского научного собора состоится спектакль «Портрет души» Молодежного православного театра «Белая птица» (зал Челябинского епархиального управления, ул. Кыштымская, 34).

В 15 часов Всероссийская акция «Ночь музеев» начнется в государственном историческом музее Южного Урала (Челябинск, ул. Труда, 100). Программа.

В 16 часов в ЮУрГУ пройдет онлайн-заседание Клуба естественных наук имени Бориса Зельдовича. Участники встречи обсудят, как в спектре обычных физических экспериментов проявляются осцилляции Земли, Солнца.

В 22 часа в летнем кинотеатре под открытым небом – художественный фильм «Служебный роман» (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина).

22 мая, воскресенье

С 8 до 16 часов в Челябинске пройдет VI Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Спортсмены и любители пробегут дистанцию по улицам Салавата Юлаева, Академика Макеева, Университетской набережной и улице Северо-Крымская. На время проведения состязаний движение транспорта по маршруту забега будет закрыто.

В 11 часов в Челябинске стартует Кубок Челябинской области по тайскому боксу «Открытый ринг» (Челябинск, ул. Марченко 28, Дворец спорта «Надежда»).

Программа:

В 11 часов – финальные поединки.

В 12 часов – церемония награждения победителей.

В 9 часов 30 минут на учебном стадионе МЧС состоится Первенство по конному спорту. Зрители увидят красочную костюмированную манежную езду под музыку и смогут поболеть за спортсменов, участвующих в соревновании по выездке и по конкуру (Челябинск, Советский р-н, учебный стадион МЧС по ул. Троицкая, 1Г, проезд по ул. Рылеева между домами 16 и 16А).

В 12 часов 30 минут состоится тест по иппотерапии для людей с ограниченными возможностями.

С 12 до 15 часов в рамках юбилейного ХХ Славянского собора - проект «Территория развития - Центр мастеров» (приход храма прп. Сергия игумена Радонежского, пр. Победы, 398).

Программа:

– выставка-презентация работ четырех комплексных направлений проекта;

– интерактивные площадки с проведением мастер-классов по четырем направлениям проекта;

– литературно-музыкальное кафе в русском стиле «Горница».

В 12 часов Центральная детская библиотека им. А. М. Горького в Челябинске организует встречу с сотрудниками и питомцами Фонда зоозащиты «Спаси меня». В гости к ребятам придут: африканский еж, кролик, шиншилла и кошка. Сотрудники расскажут о том, чем занимается фонд, поделятся интересными историями спасения животных (ул. Коммуны, 69).

В 13 часов в рамках 32-го областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «СЦЕНА-2022» Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки покажет мюзикл для всей семьи по мотивам сказки Л. Кэролла «Алиса в стране чудес» (6+) (Челябинск, площадь Ярославского, 1).

Во всех городских библиотеках Челябинска стартует увлекательный библиотечный марафон, посвящённый Общероссийскому Дню библиотек. Он продлится до 29 мая.

- на протяжении недели в каждой из 30 библиотек будут проходить разнообразные события и активности для детей и взрослых на все вкусы и интересы.

- в эти дни состоится Библиотечная неделя «Библиотека без границ». Посетителей ждут квесты, батлы, книжные новинки, конкурсные программы, концерты, поэтические встречи, мастер-классы, пешеходные экскурсии по городу и другие сюрпризы.

- пройдет акция «Забывчивый читатель». Без объяснения причин и штрафных санкций можно сдать библиотечные книги, неважно кем и когда взятые.

- проект «Живая библиотека».

- акция «Книжный дресс-код».

ДЛЯ СПРАВКИ

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

21 мая - День военного переводчика в России.

21 мая - День Тихоокеанского флота.

21 мая - День полярника.

21 мая - День инвентаризатора (День работника БТИ).

21 мая - Международный день чая.

21 мая 2022 года - День калмыцкого чая (отмечается в третью субботу мая).

21 мая 2022 года – Всероссийская акция «Ночь музеев».

21 мая в православном календаре - День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей.

21 мая в народном календаре – Иван Долгий.

21 мая 1502 года испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены.

21 мая 1731 года - начало основания Тихоокеанского флота.

21 мая 1837 года началась первая в России шахматная партия по переписке.

21 мая 1937 года начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1».

22 мая - Международный день биологического разнообразия.

22 мая – Всероссийский день бассейновой индустрии.

22 мая в православном календаре – празднование в честь перенесения мощей святителя и чудотворца Николая.

22 мая в народном календаре - Никола Вешний.

22 мая 1524 года основан Новодевичий монастырь в Москве.

22 мая 1856 года - День основания Третьяковской галереи.

22 мая 1911 года основана Международная федерация кинологов.

22 мая 1940 года в СССР учреждена медаль «Серп и Молот» – знак отличия Героя Социалистического Труда.